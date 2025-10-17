$41.760.01
Эксклюзив
08:14 • 1248 просмотра
На что рассчитывает Украина?: член комитета по нацбезопасности о возможности предоставления Tomahawk на фоне встречи Зеленского с Трампом
Эксклюзив
07:15 • 11600 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несет
05:53 • 12946 просмотра
Враг потерял 29 тысяч военных за сентябрь: Сырский о срыве весенне-летней наступательной кампании рф
16 октября, 21:15 • 44893 просмотра
"Нам они нужны также": Трамп сделал заявление относительно передачи Украине ракет Tomahawk
16 октября, 19:40 • 51140 просмотра
Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Дональдом Трампом
16 октября, 17:21 • 38825 просмотра
Трамп встретится с путиным в Будапеште
Эксклюзив
16 октября, 15:34 • 40061 просмотра
Когда сила профессионалов встречается с мужеством ветеранов: история объединения ФК "Металлист 1925" и АМП ФК "Незламні"
Эксклюзив
16 октября, 15:13 • 40487 просмотра
Украина мониторит ситуацию из Беларуси, конкретной большой угрозы для севера Украины не видим - член комитета по нацбезопасности
16 октября, 12:39 • 58335 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается
Эксклюзив
16 октября, 09:20 • 37705 просмотра
В ДТЭК объяснили, для чего нужны графики отключения в случае их введения
Зеленский обсудил с министром энергетики США поддержку после ударов РФ и потенциальные проекты

Киев • УНН

 • 1038 просмотра

Президент Зеленский в Вашингтоне обсудил с министром энергетики США Крисом Райтом энергетические возможности и потенциальные проекты. Он рассказал о российских ударах по украинской энергетической системе и потребностях для ее восстановления.

Зеленский обсудил с министром энергетики США поддержку после ударов РФ и потенциальные проекты

Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся с визитом в Вашингтоне, США, сообщил, что обсудил энергетические проекты и восстановление энергосистемы Украины с министром энергетики США Крисом Райтом, пишет УНН.

«Во время встречи с министром энергетики Соединенных Штатов Америки Крисом Райтом детально обсудили энергетические возможности и потенциальные проекты для партнерства в сфере энергетики

— написал Зеленский в соцсетях.

"Среди прочего речь шла о ядерной энергетике и сжиженном газе", - указали в Офисе Президента.

Президент рассказал о "российских ударах по украинской энергетической системе и потребностях для скорейшего восстановления пострадавших объектов". "Спасибо за готовность помочь всем необходимым для работы нашей энергосистемы", - указал Зеленский.

"Для нас важно развитие сотрудничества между Украиной и США, в частности увеличение присутствия американского бизнеса в Украине", - подчеркнул он.

Энергетика, санкции и развитие сотрудничества: Свириденко заявила, что украинская делегация начала работу в США14.10.25, 20:59 • 2648 просмотров

Как сообщили в Офисе Президента, Райт "заверил в поддержке Украины и отметил, что США помогут всем необходимым для устойчивости украинской энергосистемы, в частности перед началом зимы". Министр энергетики США, как указано, также отдельно акцентировал на важности развития сотрудничества между Украиной и США. Райт подчеркнул, что США заинтересованы в увеличении присутствия американского бизнеса в Украине.

Юлия Шрамко

