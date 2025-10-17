Зеленский обсудил с министром энергетики США поддержку после ударов РФ и потенциальные проекты
Киев • УНН
Президент Зеленский в Вашингтоне обсудил с министром энергетики США Крисом Райтом энергетические возможности и потенциальные проекты. Он рассказал о российских ударах по украинской энергетической системе и потребностях для ее восстановления.
Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся с визитом в Вашингтоне, США, сообщил, что обсудил энергетические проекты и восстановление энергосистемы Украины с министром энергетики США Крисом Райтом, пишет УНН.
«Во время встречи с министром энергетики Соединенных Штатов Америки Крисом Райтом детально обсудили энергетические возможности и потенциальные проекты для партнерства в сфере энергетики
"Среди прочего речь шла о ядерной энергетике и сжиженном газе", - указали в Офисе Президента.
Президент рассказал о "российских ударах по украинской энергетической системе и потребностях для скорейшего восстановления пострадавших объектов". "Спасибо за готовность помочь всем необходимым для работы нашей энергосистемы", - указал Зеленский.
"Для нас важно развитие сотрудничества между Украиной и США, в частности увеличение присутствия американского бизнеса в Украине", - подчеркнул он.
Энергетика, санкции и развитие сотрудничества: Свириденко заявила, что украинская делегация начала работу в США14.10.25, 20:59 • 2648 просмотров
Как сообщили в Офисе Президента, Райт "заверил в поддержке Украины и отметил, что США помогут всем необходимым для устойчивости украинской энергосистемы, в частности перед началом зимы". Министр энергетики США, как указано, также отдельно акцентировал на важности развития сотрудничества между Украиной и США. Райт подчеркнул, что США заинтересованы в увеличении присутствия американского бизнеса в Украине.