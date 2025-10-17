Зеленський обговорив з міністром енергетики США підтримку після ударів рф і потенційні проєкти

$41.760.01
48.530.29
ukenru
Ексклюзив
08:14 • 2682 перегляди
На що розраховує Україна?: член комітету з нацбезпеки про можливість надання Tomahawk на тлі зустрічі Зеленського з Трампом
Ексклюзив
07:15 • 14034 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
05:53 • 14129 перегляди
Ворог втратив 29 тисяч військових за вересень: Сирський про зрив весняно-літньої наступальної кампанії рф
16 жовтня, 21:15 • 46037 перегляди
"Нам вони потрібні також": Трамп зробив заяву стосовно передачі Україні ракет Tomahawk
16 жовтня, 19:40 • 52075 перегляди
Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Дональдом ТрампомVideo
16 жовтня, 17:21 • 39216 перегляди
Трамп зустрінеться із путіним у Будапешті
Ексклюзив
16 жовтня, 15:34 • 40357 перегляди
Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об’єднання ФК “Металіст 1925” і АМП ФК “Незламні”Photo
Ексклюзив
16 жовтня, 15:13 • 40524 перегляди
Україна моніторить ситуацію з білорусі, конкретної великої загрози для півночі України не бачимо - член комітету з нацбезпеки
16 жовтня, 12:39 • 59307 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
Ексклюзив
16 жовтня, 09:20 • 37752 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2.2м/с
65%
755мм
Популярнi новини
Іран викликав польського дипломата через демонстрацію "Шахеда" у британському парламенті16 жовтня, 23:02 • 24086 перегляди
"Для росії жодних змін": Зеленський прокоментував удари росіян по Кривому Рогу16 жовтня, 23:35 • 9454 перегляди
Ексраднику Трампа Джону Болтону загрожує 10 років в'язниці за незаконну передачу секретних даних17 жовтня, 00:39 • 11062 перегляди
Придністров'я повністю відновить постачання газу з 17 жовтня завдяки фінансуванню з росії17 жовтня, 02:15 • 11722 перегляди
Ворог атакував енергетику у чотирьох областях - Міненерго07:42 • 4640 перегляди
Публікації
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
07:15 • 14034 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 59307 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 89964 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto16 жовтня, 07:27 • 58215 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування16 жовтня, 07:09 • 81085 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Джей Ді Венс
Олена Сосєдка
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Вашингтон
Білий дім
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 44329 перегляди
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 92529 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 69401 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 70775 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 75354 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Соціальна мережа
Шахед-136
Золото
Brent

Зеленський обговорив з міністром енергетики США підтримку після ударів рф і потенційні проєкти

Київ • УНН

 • 1224 перегляди

Президент Зеленський у Вашингтоні обговорив з міністром енергетики США Крісом Райтом енергетичні спроможності та потенційні проєкти. Він розповів про російські удари по українській енергетичній системі та потреби для її відновлення.

Зеленський обговорив з міністром енергетики США підтримку після ударів рф і потенційні проєкти

Президент України Володимир Зеленський, який перебуває з візитом у Вашингтоні у США, повідомив, що обговорив енергетичні проєкти та відновлення енергосистеми України з міністром енергетики США Крісом Райтом, пише УНН.

Під час зустрічі з міністром енергетики Сполучених Штатів Америки Крісом Райтом детально обговорили енергетичні спроможності й потенційні проєкти для партнерства у сфері енергетики

- написав Зеленський у соцмережах.

"Серед іншого йшлося про ядерну енергетику та скраплений газ", - вказали в Офісі Президента.

Президент розповів про "російські удари по українській енергетичній системі та потреби для якнайшвидшого відновлення постраждалих обʼєктів". "Дякую за готовність допомогти всім необхідним для роботи нашої енергосистеми", - вказав Зеленський.

"Для нас важливий розвиток співпраці між Україною та США, зокрема збільшення присутності американського бізнесу в Україні", - підкреслив він.

Енергетика, санкції та розвиток співпраці: Свириденко заявила, що українська делегація розпочала роботу в США14.10.25, 20:59 • 2648 переглядiв

Як повідомили в Офісі Президента, Райт "запевнив у підтримці України та зазначив, що США допоможуть усім необхідним для стійкості української енергосистеми, зокрема перед початком зими". Міністр енергетики США, як вказано, також окремо акцентував на важливості розвитку співпраці між Україною та США. Райт наголосив, що США зацікавлені у збільшенні присутності американського бізнесу в Україні.

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Вашингтон
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна