Зеленський обговорив з міністром енергетики США підтримку після ударів рф і потенційні проєкти
Київ • УНН
Президент Зеленський у Вашингтоні обговорив з міністром енергетики США Крісом Райтом енергетичні спроможності та потенційні проєкти. Він розповів про російські удари по українській енергетичній системі та потреби для її відновлення.
Під час зустрічі з міністром енергетики Сполучених Штатів Америки Крісом Райтом детально обговорили енергетичні спроможності й потенційні проєкти для партнерства у сфері енергетики
"Серед іншого йшлося про ядерну енергетику та скраплений газ", - вказали в Офісі Президента.
Президент розповів про "російські удари по українській енергетичній системі та потреби для якнайшвидшого відновлення постраждалих обʼєктів". "Дякую за готовність допомогти всім необхідним для роботи нашої енергосистеми", - вказав Зеленський.
"Для нас важливий розвиток співпраці між Україною та США, зокрема збільшення присутності американського бізнесу в Україні", - підкреслив він.
Як повідомили в Офісі Президента, Райт "запевнив у підтримці України та зазначив, що США допоможуть усім необхідним для стійкості української енергосистеми, зокрема перед початком зими". Міністр енергетики США, як вказано, також окремо акцентував на важливості розвитку співпраці між Україною та США. Райт наголосив, що США зацікавлені у збільшенні присутності американського бізнесу в Україні.