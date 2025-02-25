Встреча фармбизнеса с Верещук: участники рынка предупреждают о последствиях нового регулирования

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Верещук встретилась с представителями фармацевтического рынка для обсуждения нового регулирования, которое вступит в силу с 1 марта 2025 года, пишет УНН.

На встрече во вторник присутствовали представители всех звеньев фармрынка - производителей, дистрибьюторов, аптечных сетей. Кроме того, в совещании приняли участие министр здравоохранения Виктор Ляшко и его заместитель Эдем Адаманов, представители Антимонопольного комитета, а также профильные ассоциации. Также на встрече был член комитета ВР по вопросам здоровья нации Сергей Кузьминых и лидер "Батьківщини", глава парламентской ВСК Юлия Тимошенко.

В частности, обсуждались риски, к которым может привести новое государственное регулирование деятельности фармацевтического рынка - дефицит импортных препаратов, подорожание лекарств, прекращение работы социальных программ, по которым пациенты могут получать скидки на терапию, а также формирование списка Топ-100 лекарственных средств, на которые должны снизиться цены на 30%.

Как рассказал УНН один из участников совещания, министру и его заместителю представители фармрынка задали ряд неудобных вопросов, которые касались необоснованности законодательных нововведений. В частности, не понятно по какому принципу будет рассчитываться квота для дистрибьюторов в размере 20%.

Во время разговора также отмечалось, что новое регулирование заставит иностранные компании значительно сократить свое присутствие на украинском рынке или вообще его покинуть. Это приведет к дефициту импортных лекарств.

Отмечалось, что некоторые социальные программы, в частности "ТерапіяПЛЮС" и "Разом" уже приостановили свое действие и пациенты вынуждены покупать лекарства за полную их стоимость.

Кроме того, речь шла о том, что новое регулирование фармацевтического рынка лишит украинцев в прифронтовых районах доступа к лекарствам, так как аптеки, которые там работают, будут вынуждены закрыться.

По словам собеседника УНН, после озвучивания рисков и неудобных вопросов Ляшко без предупреждения покинул встречу еще до ее завершения.

Еще один важный аспект, который обсуждали участники встречи с Верещук, касался списка препаратов, опубликованного Минздравом, на которые с 1 марта 2025 года снизятся цены на 30%.

Как выяснилось в ходе разговора, этот список формировало не министерство, а пять отечественных производителей.

"Этот список готовили не мы, это то, что дали нам производители", - сообщил заместитель министра Эдем Адаманов присутствующим, чем вызвал недоумение у Верещук.

Еще один собеседник УНН, который тоже был на совещании, рассказал, что заместитель руководителя Офиса Президента Украины отметила необходимость диалога с представителями фармрынка.

"Верещук включила все рабочие группы, которые только можно. При Минздраве будет создана еще одна рабочая группа и что будет дальше пока не понятно", - рассказал участник совещания.

Напомним

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №11493 по регулированию фармацевтического рынка. В частности, одним из положений является установление предельной наценки на уровне 8% для дистрибьюторов и представительств иностранных фармкомпаний. Кроме того, Правительство приняло постановление №168, которое устанавливает ограничения на снабженческо-сбытовые и розничные надбавки для всех лекарственных средств, а не только для отдельных категорий, как это есть сейчас.

Европейская Бизнес Ассоциация ранее уже призвала Президента Украины ветировать принятый парламентом законопроект из-за беспокойства, что нововведения могут негативно повлиять на здоровье пациентов.

Также беспокойство из-за нового регулирования фармрынка выразил ряд пациентских организаций, которые обеспокоены, что жизненно важные препараты исчезнут с полок аптек в Украине.

Добавим

Министр здравоохранения Виктор Ляшко не исключил возможного сокращения ассортимента лекарственных средств в аптеках, после вступления в силу закона, что может сказаться на доступности лекарств для украинцев.