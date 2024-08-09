NASA активизирует работу по возвращению астронавтов Starliner, но окончательного решения еще нет

NASA сталкивается с внутренними "разногласиями" относительно того, как безопасно вернуть Boeing Starliner и его астронавтов. Передает УНН со ссылкой на Ars Technica.

Детали

Официальные лица NASA, в среду 7 августа, впервые публично обсудили разногласия внутри агентства относительно того, действительно ли космический корабль Starliner достаточно надежен, чтобы вернуть на Землю с Международной космической станции двух ветеранов-астронавтов - Бутча Уилмора и Суни Уильямс.

Boeing Starliner, на котором они прибыли на испытательный полет, имеет проблемы по меньшей мере с пятью двигателями, а утечка гелия разделила инженеров NASA относительно того, безопасно ли им возвращаться в той же капсуле.

Руководитель отдела космических полетов человека в космос NASA, бывший астронавт Кен Бауэрсокс, подтвердил, что еще не принято окончательных решений по возвращению Уилмора и Уильямса на Землю.

Должен признать, что иногда, когда у нас возникают разногласия, это не весело. Такие дискуссии могут быть болезненными, но это то, что делает нашу организацию хорошей - отметил Бауэрсокс.

Справочно

Во время наземных испытаний инженеры смогли продемонстрировать сбои, подобные проблемам с пятью двигателями Starliner. Дальнейшие проверки показали выпуклость тефлонового уплотнителя в клапане окислителя, известном как "тарельчатый", который мог ограничить поток тетраоксида азота. Двигатели потребляют тетраоксид азота и смешивают его с гидразиновым топливом для сжигания. Однако, несмотря на испытания, инженеры до сих пор не понимают, почему именно возникает выпячивание и обнаружится ли оно во время полета Starliner обратно на Землю.

Дополнение

NASA вскоре решит, лететь ли экипажу на Starliner, у команды Boeing есть около недели, чтобы убедить команду NASA в безопасности Starliner перед началом окончательный переход на Crew Dragon, пишет Ars Technica.

Напомним,

УНН сообщал, что астронавты Boeing Starliner застряли на МКС: были обнаружены механические проблемы, в частности четыре утечки гелия; также вышли из строя 5 двигателей.

NASA отложило полет SpaceX на сентябрь из-за проблем с двигателями Boeing Starliner. Рассматриваются варианты возвращения астронавтов, включая использование капсулы SpaceX, что может задержать их возвращение до 2025 года.