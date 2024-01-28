Данные марсохода Perseverance позволили доказать наличие озера на Марсе в прошлом

На месте кратера Езеро на Марсе в прошлом было озеро. Такой вывод следует из данных, собранных на Красной планете марсоходом Perseverance Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). О результатах анализа полученных данных сообщило агентство Reuters в субботу, 27 января, передает УНН.

Детали

Результаты георадиолокационных наблюдений, проведенных роботизированным марсоходом, подтверждают предыдущие орбитальные снимки и другие данные, которые позволяют ученым предположить, что некоторые части Марса когда-то были покрыты водой и, возможно, содержали микробную жизнь говорится в публикации.

Исследование проводила группа из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) и Университета Осло, прочитать его результаты можно в научном журнале Science Advances .

В исследовании анализировались данные, собранные марсоходом еще в 2022 году с помощью радара RIMFAX. Эта технология позволила увидеть подземные слои на глубине до 20 м. Этого оказалось достаточно, чтобы ученые смогли заметить грунтовые отложения, свойственные местностям, где раньше были водоемы.

Предположение исследователей в том, что в месте кратера Езеро располагалось озеро, а неподалеку оказалась даже дельта марсианской реки.

При этом осадочные породы соседствуют с породами, явно имеющими вулканическое происхождение. Ученые предположили, что местность имеет сложную геологическую историю, и в разные периоды существования Марса здесь менялся ландшафт, а вулканы сменялись озерами.

Мы приземлились на вулканические породы. Настоящая новость заключается в том, что теперь мы въехали в дельту и видим следы этих озерных отложений, что является одной из главных причин, по которым мы приехали в это место. Так что в этом плане это счастливая история рассказал планетолог из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и автор исследования Дэвид Пейдж.

Контекст

18 февраля 2021 года марсоход Perseverance совершил посадку в кратере Езеро на Марсе . По словам ученых, место приземления ранее могло быть озером. Там космический аппарат собрал информацию о древнейших слоях кратера, особенностях горных пород и других геологических характеристиках.

Марсоход Perseverance обнаружил на Красной планете органические материалы