Данные марсохода Perseverance позволили доказать наличие озера на Марсе в прошлом

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В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко
  •  129709 просмотра

В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко

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Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина
26 январь 2024, 13:10  •  187613 просмотра

Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина

Эксклюзив
Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
26 январь 2024, 09:56  •  195721 просмотра

Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт

Эксклюзив
Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп
26 январь 2024, 08:39  •  184738 просмотра

Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп

Эксклюзив
Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
25 январь 2024, 11:09  •  218256 просмотра

Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

Эксклюзив
Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
25 январь 2024, 08:30  •  226785 просмотра

Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

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Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
25 январь 2024, 07:44  •  201058 просмотра

Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

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Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
24 январь 2024, 16:30  •  204679 просмотра

Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

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На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
24 январь 2024, 15:41  •  205225 просмотра

На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

Эксклюзив
Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
24 январь 2024, 14:05  •  172511 просмотра

Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

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Новости по теме

Данные марсохода Perseverance позволили доказать наличие озера на Марсе в прошлом

Данные, полученные марсоходом НАСА Perseverance, подтвердили, что в кратере Джезеро на Марсе когда-то было озеро. Осадочные отложения, проанализированные радаром марсохода, указывают на предыдущее наличие озера, которое могло поддерживать микробную жизнь.

Новости Мира •   •  8871 просмотра
Данные марсохода Perseverance позволили доказать наличие озера на Марсе в прошлом

28 января: Международный день защиты персональных данных, День утверждения Государственного флага Украины

28 января отмечается Международный день защиты персональных данных, основанный в 2007 году Советом Европы с целью содействия защите прав на приватность. У истоков концепции защиты персональных данных и приватности личной жизни стоял американский юрист, судья Верховного суда США с 1916 по 1939 год Луи Брендайс.

УНН Lite •   •  8042 просмотра
28 января: Международный день защиты персональных данных, День утверждения Государственного флага Украины

Американские студенты по программе Госдепа разработали план послевоенного восстановления Бучи

Американские студенты разработали план реконструкции украинского города Буча по программе Государственного департамента США. План видит Бучу городом велосипедов, пешеходных дорожек и безопасной среды после разрушений, нанесенных во время российской оккупации.

Общество •   •  12581 просмотра
Американские студенты по программе Госдепа разработали план послевоенного восстановления Бучи

Мы выиграли бы войну быстрее, если бы били по России западным оружием - Неижпапа

Командующий ВМС Украины заявил, что Украина выиграла бы войну быстрее, если бы ей разрешили использовать западное оружие для поражения целей на территории России. Украине удалось уничтожить более двух десятков российских кораблей, но адмирал предупредил, что нужны новые методы, поскольку враг адаптируется.

Война •   •  12954 просмотра
Мы выиграли бы войну быстрее, если бы били по России западным оружием - Неижпапа

Российский бизнесмен в Брюсселе, связанный с ГРУ, поставляет оборонное оборудование в РФ в обход санкций - The Insider

Гражданин России Виктор Лабин живет в Брюсселе вблизи офисов ЕС и НАТО. Через свою бельгийскую компанию он поставляет российским оборонным фирмам западное оборудование в обход санкций. Российская компания его сына Руслана импортирует и обслуживает инструменты, используемые в российском военном производстве.

Война •   •  13903 просмотра
Российский бизнесмен в Брюсселе, связанный с ГРУ, поставляет оборонное оборудование в РФ в обход санкций - The Insider

Кризис в Техасе является продолжением предвыборной гонки - эксперт

Кризис в Техасе связан с межпартийным конфликтом из-за безопасности границы и помощи Украине. Однако это не "гражданская война".

Новости Мира •   •  11418 просмотра
Кризис в Техасе является продолжением предвыборной гонки - эксперт

КНДР запустила несколько крылатых ракет

Северная Корея запустила несколько крылатых ракет со своего восточного побережья в воскресенье утром. Это произошло через несколько дней после того, как Северная Корея провела испытания новых стратегических крылатых ракет со своего западного побережья в начале этой недели.

Новости Мира •   •  11627 просмотра
КНДР запустила несколько крылатых ракет

Украинский флот заинтересован в британских кораблях - Неижпапа

Командующий ВМС Украины заявил, что они с радостью примут два британских фрегата, которые Великобритания планирует вывести из эксплуатации в 2024 году из-за нехватки моряков. Министр обороны Великобритании ранее заявлял, что 2024 год станет решающим для судьбы Украины и что Великобритания продолжит поддерживать Киев.

Война •   •  17405 просмотра
Украинский флот заинтересован в британских кораблях - Неижпапа

На Багамах зафиксировали массовые убийства туристов

Посольство США предупредило о бандитских нападениях и убийствах туристов на Багамских островах, жертвами которых в этом году стали 18 человек. Посольство посоветовало туристам избегать сопротивления нападавшим и быть особенно осторожными в восточной части Нассау.

Новости Мира •   •  15884 просмотра
На Багамах зафиксировали массовые убийства туристов

WP: Россия ищет новых союзников, чтобы подорвать Запад

Россия считает, что растущие связи с Китаем и развивающимися странами позволяют ей бросить вызов финансовой системе, в которой доминируют США, и Западу. Российские документы свидетельствуют о планах подорвать доллар и создать новый финансовый порядок, в котором не будут доминировать США.

Война •   •  21706 просмотра
WP: Россия ищет новых союзников, чтобы подорвать Запад