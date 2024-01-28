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Дані марсохода Perseverance дозволили довести наявність озера на Марсі у минулому

Дані марсохода Perseverance дозволили довести наявність озера на Марсі у минулому

Київ • УНН

 • 92856 перегляди

Дані, отримані марсоходом НАСА Perseverance, підтвердили, що в кратері Джезеро на Марсі колись було озеро. Осадові відкладення, проаналізовані радаром марсохода, вказують на попередню наявність озера, яке могло підтримувати мікробне життя.

На місці кратера Єзеро на Марсі в минулому було озеро. Такий висновок випливає з даних, зібраних на Червоній планеті марсоходом Perseverance Національного управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA). Про результати аналізу отриманих даних повідомило агентство Reuters у суботу, 27 січня, передає УНН.

Деталі

Результати георадіолокаційних спостережень, проведених роботизованим марсоходом, підтверджують попередні орбітальні знімки та інші дані, які дозволяють вченим припустити, що деякі частини Марсу колись були покриті водою і, можливо, містили мікробне життя

йдеться в публікації.

Дослідження проводила група з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі (UCLA) та Університету Осло, прочитати його результати можна у науковому журналі Science Advances .

У дослідженні аналізувалися дані, зібрані марсоходом ще 2022 року за допомогою радара RIMFAX. Ця технологія дозволила побачити підземні шари на глибині до 20 м. Цього виявилося достатньо, щоб вчені змогли помітити ґрунтові відкладення, властиві місцевостям, де раніше були водоймища.

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Припущення дослідників у тому, що у місці кратера Езеро розташовувалося озеро, а неподалік виявилася навіть дельта марсіанської річки.

При цьому осадові породи є сусідами з породами, що явно мають вулканічне походження. Вчені припустили, що місцевість має складну геологічну історію, і в різні періоди існування Марса тут змінювався ландшафт, а вулкани змінювалися озерами.

Ми приземлилися на вулканічні породи. Справжня новина полягає в тому, що тепер ми в'їхали в дельту і бачимо сліди цих озерних відкладень, що є однією з головних причин, через які ми приїхали до цього місця. Тож у цьому плані це щаслива історія

розповів планетолог із Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі та автор дослідження Девід Пейдж.

Контекст

18 лютого 2021 року марсохід Perseverance здійснив посадку в кратері Єзеро на Марсі . За словами вчених, місце приземлення раніше могло бути озером. Там космічний апарат зібрав інформацію про найдавніші шари кратера, особливості гірських порід та інші геологічні характеристики.

Марсохід Perseverance виявив на Червоній планеті органічні матеріали14.07.23, 02:44 • 902889 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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