На Вінниччині внаслідок атаки рф 7 лютого постраждав навчальний заклад - ОВА

Ексклюзив
06:00 • 7214 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 20704 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 35414 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 30507 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 26431 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 33952 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
6 лютого, 12:09 • 14859 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 34503 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 09:41 • 18403 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
6 лютого, 09:02 • 20935 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
137 бойових зіткнень: у Генштабі розповіли про найгарячіші напрямки на фронті6 лютого, 23:36 • 8100 перегляди
"Пекельні санкції": Стефанчук у США обговорив з Гремом і Блюменталем засоби впливу на рфPhoto7 лютого, 00:38 • 14706 перегляди
Україна під комбіінованою атакою ворога: вибухи у Харкові, Вінниці та Бурштині04:07 • 8120 перегляди
ISW: кремль наполягає на повній дипломатичній та військовій капітуляції України04:30 • 17806 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto07:00 • 7168 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto07:00 • 7260 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 33948 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 32612 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 34501 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 44793 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 9414 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 23872 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 26477 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 35566 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 38654 перегляди
На Вінниччині внаслідок атаки рф 7 лютого постраждав навчальний заклад - ОВА

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Внаслідок нічної атаки на Вінниччині зруйновано стіну навчального корпусу та пошкоджено 5 будівель, включно з гуртожитками. Також пошкоджено систему теплопостачання, але постраждалих немає.

На Вінниччині внаслідок атаки рф 7 лютого постраждав навчальний заклад - ОВА
Фото: t.me/NataliaZabolotna_VinODA

Внаслідок нічної атаки у Вінницькій області зруйнована стіна одного з навчальних корпусів, а також пошкоджено ще 5 будівель, серед яких є гуртожитки. Пошкоджена система теплопостачання, повідомила очільниця Вінницької ОВА Наталія Заболотна, передає УНН.

Деталі

Постраждав навчальний заклад внаслідок ворожої атаки на Вінниччині. Зруйнована стіна одного з навчальних корпусів. Навколо пошкоджено ще 5 будівель, серед яких є гуртожитки. Вибиті двері та понад 150 вибитих вікон. Пошкоджена система теплопостачання. На щастя, поранених не має 

- написала Заболотна.

Вона додала, що на місці вже працюють усі відповідні структури, триває оцінка руйнувань. Планується також залучити міжнародні фонди для допомоги у швидкому відновленні приміщень, де проживають люди.

Нагадаємо

В ніч на 7 лютого росіяни здійснили комбіновану атаку на Україну. Зафіксовано влучання ворожого БПЛА у Харкові, вибухи пролунали у Вінниці та Бурштині.

Павло Башинський

