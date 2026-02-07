На Вінниччині внаслідок атаки рф 7 лютого постраждав навчальний заклад - ОВА
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки на Вінниччині зруйновано стіну навчального корпусу та пошкоджено 5 будівель, включно з гуртожитками. Також пошкоджено систему теплопостачання, але постраждалих немає.
Внаслідок нічної атаки у Вінницькій області зруйнована стіна одного з навчальних корпусів, а також пошкоджено ще 5 будівель, серед яких є гуртожитки. Пошкоджена система теплопостачання, повідомила очільниця Вінницької ОВА Наталія Заболотна, передає УНН.
Деталі
Постраждав навчальний заклад внаслідок ворожої атаки на Вінниччині. Зруйнована стіна одного з навчальних корпусів. Навколо пошкоджено ще 5 будівель, серед яких є гуртожитки. Вибиті двері та понад 150 вибитих вікон. Пошкоджена система теплопостачання. На щастя, поранених не має
Вона додала, що на місці вже працюють усі відповідні структури, триває оцінка руйнувань. Планується також залучити міжнародні фонди для допомоги у швидкому відновленні приміщень, де проживають люди.
Нагадаємо
В ніч на 7 лютого росіяни здійснили комбіновану атаку на Україну. Зафіксовано влучання ворожого БПЛА у Харкові, вибухи пролунали у Вінниці та Бурштині.