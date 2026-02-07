В Винницкой области в результате атаки рф 7 февраля пострадало учебное заведение - ОВА
Киев • УНН
В результате ночной атаки в Винницкой области разрушена стена учебного корпуса и повреждены 5 зданий, включая общежития. Также повреждена система теплоснабжения, но пострадавших нет.
Подробности
Пострадало учебное заведение в результате вражеской атаки в Винницкой области. Разрушена стена одного из учебных корпусов. Вокруг повреждены еще 5 зданий, среди которых есть общежития. Выбиты двери и более 150 выбитых окон. Повреждена система теплоснабжения. К счастью, раненых нет
Она добавила, что на месте уже работают все соответствующие структуры, идет оценка разрушений. Планируется также привлечь международные фонды для помощи в быстром восстановлении помещений, где проживают люди.
Напомним
В ночь на 7 февраля россияне совершили комбинированную атаку на Украину. Зафиксировано попадание вражеского БПЛА в Харькове, взрывы прогремели в Виннице и Бурштыне.