Четверо загиблих та троє поранених на Дніпропетровщині після ворожих ударів

Внаслідок ворожих атак на Синельниківщину Дніпропетровської області четверо людей загинули, троє – дістали поранень. Про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа, інформує УНН.

За його словами, ввечері росіяни завдали ударів по трьох населених пунктах району. В одному – загинув чоловік, поранена його дружина.

В іншому – росіяни вбили подружжя та їхнього 45-річного сина. Поранений чоловік. У ще одному селі постраждала жінка