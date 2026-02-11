$43.090.06
Ексклюзив
19:42 • 3502 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
17:25 • 9280 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
17:07 • 10630 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
16:28 • 11144 перегляди
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
11 лютого, 14:43 • 13377 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
11 лютого, 13:50 • 21037 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11 лютого, 11:56 • 16547 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
11 лютого, 09:46 • 20465 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 32749 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
11 лютого, 06:59 • 24576 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
Четверо загиблих та троє поранених на Дніпропетровщині після ворожих ударів

Київ • УНН

 • 80 перегляди

Внаслідок російських ударів по Синельниківщині загинули четверо людей, троє отримали поранення. Зруйновано будинки, пошкоджено лікарню та автомобілі.

Четверо загиблих та троє поранених на Дніпропетровщині після ворожих ударів

Внаслідок ворожих атак на Синельниківщину Дніпропетровської області четверо людей загинули, троє – дістали поранень. Про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа, інформує УНН.

Деталі

За його словами, ввечері росіяни завдали ударів по трьох населених пунктах району. В одному – загинув чоловік, поранена його дружина.

В іншому – росіяни вбили подружжя та їхнього 45-річного сина. Поранений чоловік. У ще одному селі постраждала жінка

- розповів Ганжа.

Він уточнив, що росіяни завдали ударів по Роздорській, Покровській, Васильківській, Богинівській громадах. Виникли пожежі. Зруйновані 2 приватні будинки. Пошкоджені лікарня, житло та автівки. Знищений автобус.

Нагадаємо

9 лютого армія рф здійснила масовану атаку дронами на Дніпропетровщину, внаслідок якої у Синельниківському районі постраждали дев'ятеро цивільних осіб, серед яких є дитина.

Ворог атакував Дніпро, спалахнула пожежа - ОВА09.02.26, 15:45 • 3589 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні