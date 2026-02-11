Четверо загиблих та троє поранених на Дніпропетровщині після ворожих ударів
Київ • УНН
Внаслідок російських ударів по Синельниківщині загинули четверо людей, троє отримали поранення. Зруйновано будинки, пошкоджено лікарню та автомобілі.
Внаслідок ворожих атак на Синельниківщину Дніпропетровської області четверо людей загинули, троє – дістали поранень. Про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа, інформує УНН.
Деталі
За його словами, ввечері росіяни завдали ударів по трьох населених пунктах району. В одному – загинув чоловік, поранена його дружина.
В іншому – росіяни вбили подружжя та їхнього 45-річного сина. Поранений чоловік. У ще одному селі постраждала жінка
Він уточнив, що росіяни завдали ударів по Роздорській, Покровській, Васильківській, Богинівській громадах. Виникли пожежі. Зруйновані 2 приватні будинки. Пошкоджені лікарня, житло та автівки. Знищений автобус.
Нагадаємо
9 лютого армія рф здійснила масовану атаку дронами на Дніпропетровщину, внаслідок якої у Синельниківському районі постраждали дев'ятеро цивільних осіб, серед яких є дитина.
