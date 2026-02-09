Внаслідок атаки безпілотників на Дніпропетровщині поранено дев’ятьох людей, в тому числі дитину

Армія рф здійснила масовану атаку дронами на Дніпропетровщину, внаслідок якої у Синельниківському районі постраждали дев'ятеро цивільних осіб, серед яких є дитина. Найбільших руйнувань зазнало селище Шахтарське, де ворожі влучання спричинили пожежі у житлових будинках та серйозні пошкодження комунальної інфраструктури. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, пише УНН.

Деталі

Керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що серед дев’яти постраждалих у Шахтарському – 13-річна дівчинка. Усіх поранених терміново доправили до лікарні. Наразі медики борються за життя 57-річної жінки, чий стан оцінюють як "важкий", решта пацієнтів перебувають у стані середньої тяжкості. Внаслідок атаки спалахнула триповерхівка, де вогонь понівечив дах та перекриття, а в сусідньому багатоквартирному будинку вибито вікна.

Окрім цього, безпілотник агресора поцілив по території Васильківської громади. Там також виникла пожежа, а ударною хвилею та уламками було пошкоджено три приватні оселі.

Рятувальні служби оперативно ліквідували займання, на місцях продовжують працювати фахівці для фіксації наслідків обстрілів.

Терор Нікопольщини артилерією та дронами

Не припиняються обстріли й південних територій області. російська армія атакувала Нікопольщину, використовуючи важку артилерію та FPV-дрони. Під ударом опинилися районний центр, а також Марганецька і Червоногригорівська громади.

Попри інтенсивність обстрілів, за офіційною інформацією ОВА, мешканці цих громад залишилися неушкодженими.

