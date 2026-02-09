Внаслідок атаки безпілотників на Дніпропетровщині поранено дев’ятьох людей, в тому числі дитину

$43.140.00
8 лютого, 19:59 • 10865 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 24160 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 27752 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 28000 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 28693 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 23573 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 16002 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 12749 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
7 лютого, 20:45 • 24928 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13 • 39312 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
лавров висловився про можливість нападу рф на Європу8 лютого, 19:43 • 4854 перегляди
Епічні кадри: у Повітряних силах показали, як пілот F-16 знищує ворожий шахедVideo8 лютого, 20:13 • 7410 перегляди
Підтримка стійкості: Фінляндія виділяє 3 мільйони євро на допомогу жінкам в Україні8 лютого, 21:13 • 6098 перегляди
У російському бєлгороді оголосили часткову евакуацію населення через колапс системи опалення8 лютого, 22:41 • 7038 перегляди
Нічна атака "шахедів" на Одесу: є загиблий та значні руйнування житлового сектора – ОВА8 лютого, 23:42 • 3968 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 33681 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 55143 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 73302 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 67096 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 67170 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 27104 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 41062 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 42466 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 50951 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 53517 перегляди
Внаслідок атаки безпілотників на Дніпропетровщині поранено дев’ятьох людей, в тому числі дитину

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Дев'ятеро цивільних, включаючи 13-річну дівчинку, постраждали внаслідок масованої атаки дронів рф на Дніпропетровщині. У селищі Шахтарське пошкоджено житлові будинки та комунальну інфраструктуру, а 57-річна жінка перебуває у важкому стані.

Внаслідок атаки безпілотників на Дніпропетровщині поранено дев’ятьох людей, в тому числі дитину

Армія рф здійснила масовану атаку дронами на Дніпропетровщину, внаслідок якої у Синельниківському районі постраждали дев'ятеро цивільних осіб, серед яких є дитина. Найбільших руйнувань зазнало селище Шахтарське, де ворожі влучання спричинили пожежі у житлових будинках та серйозні пошкодження комунальної інфраструктури. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, пише УНН.

Деталі

Керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що серед дев’яти постраждалих у Шахтарському – 13-річна дівчинка. Усіх поранених терміново доправили до лікарні. Наразі медики борються за життя 57-річної жінки, чий стан оцінюють як "важкий", решта пацієнтів перебувають у стані середньої тяжкості. Внаслідок атаки спалахнула триповерхівка, де вогонь понівечив дах та перекриття, а в сусідньому багатоквартирному будинку вибито вікна.

Окрім цього, безпілотник агресора поцілив по території Васильківської громади. Там також виникла пожежа, а ударною хвилею та уламками було пошкоджено три приватні оселі.

Рятувальні служби оперативно ліквідували займання, на місцях продовжують працювати фахівці для фіксації наслідків обстрілів.

Терор Нікопольщини артилерією та дронами

Не припиняються обстріли й південних територій області. російська армія атакувала Нікопольщину, використовуючи важку артилерію та FPV-дрони. Під ударом опинилися районний центр, а також Марганецька і Червоногригорівська громади.

Попри інтенсивність обстрілів, за офіційною інформацією ОВА, мешканці цих громад залишилися неушкодженими.

російський удар безпілотником по Богодухову на Харківщині забрав життя жінки та дитини09.02.26, 07:19 • 420 переглядiв

