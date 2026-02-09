В результате атаки беспилотников на Днепропетровщине ранены девять человек, в том числе ребенок

Армия РФ совершила массированную атаку дронами на Днепропетровскую область, в результате которой в Синельниковском районе пострадали девять гражданских лиц, среди которых есть ребенок. Наибольшие разрушения получило село Шахтерское, где вражеские попадания вызвали пожары в жилых домах и серьезные повреждения коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, пишет УНН.

Детали

Руководитель Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что среди девяти пострадавших в Шахтерском – 13-летняя девочка. Всех раненых срочно доставили в больницу. Сейчас медики борются за жизнь 57-летней женщины, чье состояние оценивают как "тяжелое", остальные пациенты находятся в состоянии средней тяжести. В результате атаки загорелся трехэтажный дом, где огонь повредил крышу и перекрытия, а в соседнем многоквартирном доме выбиты окна.

Кроме этого, беспилотник агрессора попал по территории Васильковской общины. Там также возник пожар, а ударной волной и обломками были повреждены три частных дома.

Спасательные службы оперативно ликвидировали возгорание, на местах продолжают работать специалисты для фиксации последствий обстрелов.

Террор Никопольщины артиллерией и дронами

Не прекращаются обстрелы и южных территорий области. российская армия атаковала Никопольщину, используя тяжелую артиллерию и FPV-дроны. Под ударом оказались районный центр, а также Марганецкая и Червоногригоровская общины.

Несмотря на интенсивность обстрелов, по официальной информации ОВА, жители этих общин остались невредимыми.

российский удар беспилотником по Богодухову на Харьковщине унес жизни женщины и ребенка