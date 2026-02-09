В результате атаки беспилотников на Днепропетровщине ранены девять человек, в том числе ребенок

$43.140.00
8 февраля, 19:59 • 10863 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
8 февраля, 17:37 • 24153 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
8 февраля, 16:39 • 27744 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58 • 27994 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29 • 28686 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 23567 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
8 февраля, 08:45 • 15997 просмотра
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
8 февраля, 08:35 • 12747 просмотра
Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ
7 февраля, 20:45 • 24926 просмотра
Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит LelekaPhotoVideo
7 февраля, 20:13 • 39310 просмотра
Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали деталиPhoto
лавров высказался о возможности нападения рф на Европу8 февраля, 19:43 • 4854 просмотра
Эпические кадры: в Воздушных силах показали, как пилот F-16 уничтожает вражеский шахедVideo8 февраля, 20:13 • 7410 просмотра
В российском Белгороде объявили частичную эвакуацию населения из-за коллапса системы отопления8 февраля, 22:41 • 7038 просмотра
Ночная атака "шахедов" на Одессу: есть погибший и значительные разрушения жилого сектора – ОВА8 февраля, 23:42 • 3968 просмотра
Катастрофа для кремля: Вьетнам отказывается от российского оружия в пользу вооружения НАТОPhoto00:20 • 3666 просмотра
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 33667 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 55128 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 73292 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 67085 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 67160 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 27100 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 41059 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 42465 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 50950 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 53516 просмотра
В результате атаки беспилотников на Днепропетровщине ранены девять человек, в том числе ребенок

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Девять мирных жителей, включая 13-летнюю девочку, пострадали в результате массированной атаки дронов РФ на Днепропетровщине. В поселке Шахтерское повреждены жилые дома и коммунальная инфраструктура, а 57-летняя женщина находится в тяжелом состоянии.

В результате атаки беспилотников на Днепропетровщине ранены девять человек, в том числе ребенок

Армия РФ совершила массированную атаку дронами на Днепропетровскую область, в результате которой в Синельниковском районе пострадали девять гражданских лиц, среди которых есть ребенок. Наибольшие разрушения получило село Шахтерское, где вражеские попадания вызвали пожары в жилых домах и серьезные повреждения коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, пишет УНН.

Детали

Руководитель Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что среди девяти пострадавших в Шахтерском – 13-летняя девочка. Всех раненых срочно доставили в больницу. Сейчас медики борются за жизнь 57-летней женщины, чье состояние оценивают как "тяжелое", остальные пациенты находятся в состоянии средней тяжести. В результате атаки загорелся трехэтажный дом, где огонь повредил крышу и перекрытия, а в соседнем многоквартирном доме выбиты окна.

Кроме этого, беспилотник агрессора попал по территории Васильковской общины. Там также возник пожар, а ударной волной и обломками были повреждены три частных дома.

Спасательные службы оперативно ликвидировали возгорание, на местах продолжают работать специалисты для фиксации последствий обстрелов.

Террор Никопольщины артиллерией и дронами

Не прекращаются обстрелы и южных территорий области. российская армия атаковала Никопольщину, используя тяжелую артиллерию и FPV-дроны. Под ударом оказались районный центр, а также Марганецкая и Червоногригоровская общины.

Несмотря на интенсивность обстрелов, по официальной информации ОВА, жители этих общин остались невредимыми.

российский удар беспилотником по Богодухову на Харьковщине унес жизни женщины и ребенка09.02.26, 07:19 • 416 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Недвижимость
Село
Военное положение
Война в Украине
Днепропетровская область
Украина