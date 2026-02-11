Четверо погибших и трое раненых на Днепропетровщине после вражеских ударов
Киев • УНН
В результате российских ударов по Синельниковскому району погибли четыре человека, трое получили ранения. Разрушены дома, повреждены больница и автомобили.
В результате вражеских атак на Синельниковщину Днепропетровской области четыре человека погибли, трое – получили ранения. Об этом сообщил начальник ОВА Александр Ганжа, информирует УНН.
Детали
По его словам, вечером россияне нанесли удары по трем населенным пунктам района. В одном – погиб мужчина, ранена его жена.
В другом – россияне убили супругов и их 45-летнего сына. Ранен мужчина. В еще одном селе пострадала женщина
Он уточнил, что россияне нанесли удары по Раздорской, Покровской, Васильковской, Богиновской громадам. Возникли пожары. Разрушены 2 частных дома. Повреждены больница, жилье и автомобили. Уничтожен автобус.
Напомним
9 февраля армия рф совершила массированную атаку дронами на Днепропетровщину, в результате которой в Синельниковском районе пострадали девять гражданских лиц, среди которых есть ребенок.
Враг атаковал Днепр, вспыхнул пожар - ОВА09.02.26, 15:45 • 3590 просмотров