Эксклюзив
19:42 • 3694 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
17:25 • 9726 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
17:07 • 10791 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
16:28 • 11307 просмотра
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
11 февраля, 14:43 • 13488 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
11 февраля, 13:50 • 21210 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11 февраля, 11:56 • 16604 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
11 февраля, 09:46 • 20499 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 32850 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
11 февраля, 06:59 • 24593 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 32850 просмотра
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto10 февраля, 13:55 • 45191 просмотра
Четверо погибших и трое раненых на Днепропетровщине после вражеских ударов

Киев • УНН

 • 240 просмотра

В результате российских ударов по Синельниковскому району погибли четыре человека, трое получили ранения. Разрушены дома, повреждены больница и автомобили.

Четверо погибших и трое раненых на Днепропетровщине после вражеских ударов

В результате вражеских атак на Синельниковщину Днепропетровской области четыре человека погибли, трое – получили ранения. Об этом сообщил начальник ОВА Александр Ганжа, информирует УНН.

Детали

По его словам, вечером россияне нанесли удары по трем населенным пунктам района. В одном – погиб мужчина, ранена его жена.

В другом – россияне убили супругов и их 45-летнего сына. Ранен мужчина. В еще одном селе пострадала женщина

- рассказал Ганжа.

Он уточнил, что россияне нанесли удары по Раздорской, Покровской, Васильковской, Богиновской громадам. Возникли пожары. Разрушены 2 частных дома. Повреждены больница, жилье и автомобили. Уничтожен автобус.

Напомним

9 февраля армия рф совершила массированную атаку дронами на Днепропетровщину, в результате которой в Синельниковском районе пострадали девять гражданских лиц, среди которых есть ребенок.

Враг атаковал Днепр, вспыхнул пожар - ОВА09.02.26, 15:45 • 3590 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине