Враг атаковал Днепр, вспыхнул пожар - ОВА

$43.050.09
50.760.13
ukenru
08:22 • 14326 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
9 февраля, 07:43 • 27563 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 33165 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
8 февраля, 17:37 • 50523 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
8 февраля, 16:39 • 49927 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58 • 41004 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29 • 39581 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 26712 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
8 февраля, 08:45 • 18151 просмотра
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
8 февраля, 08:35 • 13511 просмотра
Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2м/с
61%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украинские военные ликвидировали 1250 оккупантов за прошедшие суткиPhoto9 февраля, 05:05 • 25918 просмотра
На Волыни враг снова ударил по объекту энергетики: детали9 февраля, 06:15 • 10350 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 28411 просмотра
Железная дорога снова подверглась вражеским ударам, есть задержки поездов - Укрзализныця09:47 • 18046 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов12:30 • 7874 просмотра
публикации
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов12:30 • 8082 просмотра
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 55616 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 77004 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 93880 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 87332 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Андрей Шевченко
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Игорь Гарбарук
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Сумская область
Херсонская область
Реклама
УНН Lite
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 28500 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 36070 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 49336 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 50096 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 58345 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
Facebook

Враг атаковал Днепр, вспыхнул пожар - ОВА

Киев • УНН

 • 892 просмотра

В результате атаки рф на Днепр возник пожар, люди не пострадали. Последствия уточняются.

Враг атаковал Днепр, вспыхнул пожар - ОВА

Армия рф атаковала Днепр, вспыхнул пожар. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает УНН.

Враг нанес удар по Днепру. Возник пожар.  Предварительно, люди не пострадали 

- сообщил Ганжа.

По его словам, последствия уточняются.

Добавим

Ранее в Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из российского Таганрога, а затем о скоростной цели на Днепр.

Атака рф на Днепр: повреждено коммунальное предприятие и автотранспорт07.02.26, 11:44 • 4200 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоВойна в Украине
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Днепр
Военно-воздушные силы Украины