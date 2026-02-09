Враг атаковал Днепр, вспыхнул пожар - ОВА
В результате атаки рф на Днепр возник пожар, люди не пострадали. Последствия уточняются.
Армия рф атаковала Днепр, вспыхнул пожар. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает УНН.
Враг нанес удар по Днепру. Возник пожар. Предварительно, люди не пострадали
По его словам, последствия уточняются.
Ранее в Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из российского Таганрога, а затем о скоростной цели на Днепр.
