Ворог атакував Дніпро, спалахнула пожежа - ОВА
Київ • УНН
Внаслідок атаки рф на Дніпро виникла пожежа, люди не постраждали. Наслідки уточнюються.
Армія рф атакувала Дніпро, спалахнула пожежа. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає УНН.
Ворог завдав удару по Дніпру. Виникла пожежа. Попередньо, люди не постраждали
За його словами, наслідки уточнюються.
Додамо
Раніше у Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння із російського таганрогу, а згодом про швидкісну ціль на Дніпро.
