08:22 • 13880 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 26452 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 32179 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 49526 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 49105 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 40581 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 39225 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 26619 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 18101 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 13471 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
Ворог атакував Дніпро, спалахнула пожежа - ОВА

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Внаслідок атаки рф на Дніпро виникла пожежа, люди не постраждали. Наслідки уточнюються.

Ворог атакував Дніпро, спалахнула пожежа - ОВА

Армія рф атакувала Дніпро, спалахнула пожежа. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає УНН.

Ворог завдав удару по Дніпру. Виникла пожежа.  Попередньо, люди не постраждали 

- повідомив Ганжа.

За його словами, наслідки уточнюються.

Додамо

Раніше у Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння із російського таганрогу, а згодом про швидкісну ціль на Дніпро.

Атака рф на Дніпро: пошкоджено комунальне підприємство та автотранспорт07.02.26, 11:44 • 4192 перегляди

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в Україні
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Дніпро (місто)
Повітряні сили Збройних сил України