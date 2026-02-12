Атака на Дніпро: поранені немовля та 4-річна дитина

$43.090.06
51.250.13
ukenru
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 10509 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
11 лютого, 17:25 • 18627 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
11 лютого, 17:07 • 15554 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
11 лютого, 16:28 • 15772 перегляди
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
11 лютого, 14:43 • 16834 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
11 лютого, 13:50 • 24479 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11 лютого, 11:56 • 17781 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
11 лютого, 09:46 • 21208 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 34803 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
11 лютого, 06:59 • 24984 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
4м/с
92%
734мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У НАТО занепокоєні зростаючим інтересом Китаю до Арктики11 лютого, 17:17 • 2446 перегляди
Сирський провів нараду з командирами ДШВ щодо логістики, відновлення техніки та медичної евакуації11 лютого, 17:35 • 2434 перегляди
Воїни ЗСУ запустили флешмоб "Пам'ять не є порушенням" на підтримку українських олімпійцівPhoto11 лютого, 18:18 • 2548 перегляди
Четверо загиблих та троє поранених на Дніпропетровщині після ворожих ударів21:26 • 3080 перегляди
Київ під атакою балістичних ракет, у місті лунають вибухи00:39 • 9078 перегляди
Публікації
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 24479 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo11 лютого, 12:28 • 22477 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54 • 24804 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 34803 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto10 лютого, 13:55 • 47114 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Марк Рютте
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Ізраїль
Швеція
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 11214 перегляди
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto11 лютого, 14:59 • 13711 перегляди
Брітні Спірс продала права на свої хіти за сотні мільйонів доларів11 лютого, 12:28 • 15461 перегляди
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ11 лютого, 08:43 • 17551 перегляди
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 33652 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Financial Times
Серіали

Атака на Дніпро: поранені немовля та 4-річна дитина

Київ • УНН

 • 126 перегляди

Діти отримали поранення через російську атаку на Дніпро. Їм надається вся необхідна медична допомога.

Атака на Дніпро: поранені немовля та 4-річна дитина

Немовля та 4-річна дівчинка дістали поранень через атаку росіян на Дніпро. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує УНН.

Деталі

За його словами, дітям надається уся необхідна медична допомога.

Крім того, Ганжа показав наслідки атаки на Дніпро.

Нагадаємо

В ніч на четвер, 12 лютого, ворог атакував Дніпро. Внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки та автівки в одному з районів міста.

Атака рф на Дніпро: пошкоджено комунальне підприємство та автотранспорт07.02.26, 11:44 • 4317 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні