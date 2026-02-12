Атака на Дніпро: поранені немовля та 4-річна дитина
Київ • УНН
Діти отримали поранення через російську атаку на Дніпро. Їм надається вся необхідна медична допомога.
Немовля та 4-річна дівчинка дістали поранень через атаку росіян на Дніпро. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує УНН.
Деталі
За його словами, дітям надається уся необхідна медична допомога.
Крім того, Ганжа показав наслідки атаки на Дніпро.
Нагадаємо
В ніч на четвер, 12 лютого, ворог атакував Дніпро. Внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки та автівки в одному з районів міста.
