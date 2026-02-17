рф атаковала Днепр и область ракетами и дронами, есть разрушения
Киев • УНН
Днепропетровская область подверглась атакам ракетами, беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. В Днепре повреждено предприятие, админздания и автомобили, а в Кривом Роге – предприятие.
В Днепропетровской области российские войска ударили по Днепру, Кривому Рогу и другим районам, есть поврежденные предприятия, сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа во вторник в Telegram, пишет УНН.
Враг атаковал область ракетами, беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. Под ударом были 5 районов. В Днепре повреждены частное предприятие, админздания, дома и автомобили
В Кривом Роге, по его данным, повреждено предприятие.
"В результате вражеской атаки БпЛА в Кривом Роге повреждено предприятие. Главное – без потерь", - уточнил глава Совета обороны города Александр Вилкул в Telegram.
По данным Ганжи, в Криничанской громаде Каменского района повреждено жилье. В Покровской громаде Синельниковского района горел частный дом.
На Никопольщине, сообщил глава ОВА, россияне атаковали сам Никополь, Красногригорьевскую и Покровскую громады. Повреждены инфраструктура, магазины, учебный центр, многоквартирные дома и с десяток авто.
"Люди не пострадали", - подчеркнул Ганжа.
Четверо раненых в Днепре из-за российского удара ракетами и дронами, младенец в больнице12.02.26, 08:55 • 3097 просмотров