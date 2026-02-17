рф атаковала Днепр и область ракетами и дронами, есть разрушения

$43.100.11
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 20794 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 30890 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 25554 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 40045 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 12:57 • 30064 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 52165 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
16 февраля, 09:37 • 27052 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15 • 29997 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 35882 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 15856 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 26595 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 40042 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 52163 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 85047 просмотра
рф атаковала Днепр и область ракетами и дронами, есть разрушения

Киев • УНН

 • 434 просмотра

Днепропетровская область подверглась атакам ракетами, беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. В Днепре повреждено предприятие, админздания и автомобили, а в Кривом Роге – предприятие.

рф атаковала Днепр и область ракетами и дронами, есть разрушения
t.me/dnipropetrovskaODA

В Днепропетровской области российские войска ударили по Днепру, Кривому Рогу и другим районам, есть поврежденные предприятия, сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа во вторник в Telegram, пишет УНН.

Враг атаковал область ракетами, беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. Под ударом были 5 районов. В Днепре повреждены частное предприятие, админздания, дома и автомобили

- написал Ганжа.

В Кривом Роге, по его данным, повреждено предприятие.

"В результате вражеской атаки БпЛА в Кривом Роге повреждено предприятие. Главное – без потерь", - уточнил глава Совета обороны города Александр Вилкул в Telegram.

По данным Ганжи, в Криничанской громаде Каменского района повреждено жилье. В Покровской громаде Синельниковского района горел частный дом.

На Никопольщине, сообщил глава ОВА, россияне атаковали сам Никополь, Красногригорьевскую и Покровскую громады. Повреждены инфраструктура, магазины, учебный центр, многоквартирные дома и с десяток авто.

"Люди не пострадали", - подчеркнул Ганжа.

Четверо раненых в Днепре из-за российского удара ракетами и дронами, младенец в больнице12.02.26, 08:55 • 3097 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Недвижимость
Война в Украине
Вилкул Александр
Днепропетровская область
Синельниково
Днепр (город)
Каменка-Днепровская
Кривой Рог