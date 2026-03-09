$43.730.0850.540.36
06:12 • 11983 просмотра
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
8 марта, 19:46
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
Эксклюзив
8 марта, 14:42
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
8 марта, 12:28
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
8 марта, 11:12
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
8 марта, 08:41
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличияPhoto
8 марта, 08:15
"Ваши сила и роль - это не один день" - Зеленский поздравил украинок с 8 мартаPhoto
Эксклюзив
7 марта, 13:30
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
7 марта, 12:32
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Эксклюзив
7 марта, 10:22
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
ГУР расширило базу данных иностранных компонентов в российских и иранских беспилотниках

Киев • УНН

 • 174 просмотра

Разведка идентифицировала 19 новых компаний и десятки иностранных компонентов во вражеских БПЛА. Данные переданы партнерам для усиления санкционного давления.

ГУР расширило базу данных иностранных компонентов в российских и иранских беспилотниках

Главное управление разведки МО Украины обнародовало обновленные данные о цепочках поставок и комплектующих для БпЛА "Орион", "Феникс" и иранского "Shahed-107". В рамках проекта "War&Sanctions" разведчики идентифицировали новые предприятия и детали иностранного производства, которые агрессор использует для создания ударно-разведывательных систем. Об этом пишет УНН со ссылкой на материал разведки.

Детали

В базу данных ГУР добавлено еще 19 компаний, задействованных в производстве российского беспилотника "Орион", также известного как "Иноходец". Эти предприятия производят критически важные элементы противообледенительных и топливных систем, а также навигационное оборудование и радиоэлектронные комплексы. На сегодняшний день общее количество идентифицированных компаний, участвующих в кооперации с подсанкционной группой "Кронштадт", возросло до 70.

Новые находки в БпЛА "Феникс" и "Shahed–107"

Украинская разведка идентифицировала 30 дополнительных электронных компонентов в образцах иранского дрона "Shahed-107" и российского разведывательного БпЛА "Феникс".

Не только из Китая, но и Европы, США, Японии: Зеленский раскрыл происхождение компонентов в российских ракетах и дронах17.02.26, 20:50 • 5977 просмотров

В частности, специалисты исследовали гиростабилизированную оптико-электронную систему QIR50TPRO, которую оккупанты устанавливают на свои разведывательные аппараты. База данных по "Shahed-107" пополнилась 15 новыми позициями, обнаруженными при анализе очередного сбитого образца, использовавшегося противником.

Международное значение публикации данных

Обнародование подробной информации о компонентной базе имеет целью консолидировать усилия мирового сообщества для перекрытия каналов обхода санкций.

В ГУР подчеркивают, что вооружение, которое Россия применяет против Украины, представляет глобальную угрозу и может быть использовано для ударов по гражданской инфраструктуре в других регионах мира. Распространение данных о производителях компонентов поможет международным партнерам эффективнее противодействовать распространению террористических технологий.

ГУР обнародовало техническую документацию и перечень компонентов новой российской ракеты "Изделие-30"02.03.26, 09:58 • 5617 просмотров

Степан Гафтко

Война в УкраинеТехнологии
Санкции
Техника
Война в Украине
Главное управление разведки Украины
Украина