ГУР расширило базу данных иностранных компонентов в российских и иранских беспилотниках

Главное управление разведки МО Украины обнародовало обновленные данные о цепочках поставок и комплектующих для БпЛА "Орион", "Феникс" и иранского "Shahed-107". В рамках проекта "War&Sanctions" разведчики идентифицировали новые предприятия и детали иностранного производства, которые агрессор использует для создания ударно-разведывательных систем. Об этом пишет УНН со ссылкой на материал разведки.

Детали

В базу данных ГУР добавлено еще 19 компаний, задействованных в производстве российского беспилотника "Орион", также известного как "Иноходец". Эти предприятия производят критически важные элементы противообледенительных и топливных систем, а также навигационное оборудование и радиоэлектронные комплексы. На сегодняшний день общее количество идентифицированных компаний, участвующих в кооперации с подсанкционной группой "Кронштадт", возросло до 70.

Новые находки в БпЛА "Феникс" и "Shahed–107"

Украинская разведка идентифицировала 30 дополнительных электронных компонентов в образцах иранского дрона "Shahed-107" и российского разведывательного БпЛА "Феникс".

В частности, специалисты исследовали гиростабилизированную оптико-электронную систему QIR50TPRO, которую оккупанты устанавливают на свои разведывательные аппараты. База данных по "Shahed-107" пополнилась 15 новыми позициями, обнаруженными при анализе очередного сбитого образца, использовавшегося противником.

Международное значение публикации данных

Обнародование подробной информации о компонентной базе имеет целью консолидировать усилия мирового сообщества для перекрытия каналов обхода санкций.

В ГУР подчеркивают, что вооружение, которое Россия применяет против Украины, представляет глобальную угрозу и может быть использовано для ударов по гражданской инфраструктуре в других регионах мира. Распространение данных о производителях компонентов поможет международным партнерам эффективнее противодействовать распространению террористических технологий.

