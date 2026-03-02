$43.100.11
1 марта, 20:23
Украина предложила Фицо конкретные даты для визита в Киев – 6 или 9 марта
1 марта, 18:27
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Эксклюзив
1 марта, 17:51
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
1 марта, 12:03
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
ГУР обнародовало техническую документацию и перечень компонентов новой российской ракеты "Изделие-30"

ГУР МО Украины обнародовало техническую документацию и перечень компонентов новой российской крылатой ракеты "Изделие-30". В ее навигационной системе обнаружены микросхемы производства США, Швейцарии, КНР и Нидерландов.

ГУР обнародовало техническую документацию и перечень компонентов новой российской ракеты "Изделие-30"

Главное управление разведки Министерства обороны Украины раскрыло детальное строение и логистические цепочки производства новой крылатой ракеты РФ "Изделие-30", которую враг начал применять в конце прошлого года. Об этом пишет УНН.

Детали

В специальном разделе портала War&Sanctions разведчики опубликовали интерактивную 3D-модель боеприпаса, имеющего боевую часть массой 800 кг и дальность поражения более 1 500 км. Кроме технических характеристик, ГУР идентифицировало 20 российских предприятий, задействованных в кооперации по изготовлению этого оружия, базирующегося на разработках ОКБ "Звезда".

Использование западных технологий и иностранных компонентов в системе навигации

Исследование остатков ракеты выявило, что ее спутниковая навигационная система построена на сочетании блоков двух разных российских компаний, однако критические детали имеют иностранное происхождение. В системе помехозащищенного сигнала "Комета-м12" и приемо-вычислительных блоках найдены микросхемы производства США, Швейцарии, КНР и Нидерландов.

Это свидетельствует о том, что несмотря на санкции, российский военно-промышленный комплекс продолжает интегрировать западные технологии в свои новейшие образцы дальнобойного вооружения через сети посредников.

Унификация технических решений и роль российских микроконтроллеров

Анализ конструкции показал высокий уровень унификации "Изделия-30" с другими российскими ракетами, такими как Х–35У и Х–101, в частности в части пневматических систем и катапультных устройств. В то же время электронный блок управления боевой частью БУБС-30 базируется на российском 32–разрядном микроконтроллере компании "Миландр".

ГУР МО Украины продолжает системную работу по исследованию новых разработок противника и информированию мира с целью совместного противодействия угрозам

– отмечают в разведке, призывая международное сообщество усилить экспортный контроль.

Степан Гафтко

