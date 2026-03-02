$43.100.11
1 березня, 20:23 • 21048 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27 • 37534 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
1 березня, 17:51 • 37017 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 43060 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 55223 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 65157 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 70473 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 77713 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 80133 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 74985 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
ГУР оприлюднило технічну документацію та перелік компонентів нової російської ракети "Іздєліє-30"

Київ • УНН

 • 146 перегляди

ГУР МО України оприлюднило технічну документацію та перелік компонентів нової російської крилатої ракети "Іздєліє-30". У її навігаційній системі виявлено мікросхеми виробництва США, Швейцарії, КНР та Нідерландів.

ГУР оприлюднило технічну документацію та перелік компонентів нової російської ракети "Іздєліє-30"

Головне управління розвідки Міністерства оборони України розкрило детальну будову та логістичні ланцюжки виробництва нової крилатої ракети рф "Іздєліє-30", яку ворог почав застосовувати наприкінці минулого року. Про це пише УНН.

Деталі

У спеціальному розділі порталу War&Sanctions розвідники опублікували інтерактивну 3D-модель боєприпасу, що має бойову частину масою 800 кг та дальність ураження понад 1 500 км. Окрім технічних характеристик, ГУР ідентифікувало 20 російських підприємств, задіяних у кооперації з виготовлення цієї зброї, що базується на розробках ОКБ "звєзда".

Використання західних технологій та іноземних компонентів у системі навігації

Дослідження залишків ракети виявило, що її супутникова навігаційна система побудована на поєднанні блоків двох різних російських компаній, проте критичні деталі мають іноземне походження. У системі завадозахищеного сигналу "Комєта-м12" та приймально-обчислювальних блоках знайдено мікросхеми виробництва США, Швейцарії, КНР та Нідерландів.

Це свідчить про те, що попри санкції, російський військово-промисловий комплекс продовжує інтегрувати західні технології у свої найновіші зразки далекобійного озброєння через мережі посередників.

Уніфікація технічних рішень та роль російських мікроконтролерів

Аналіз конструкції показав високий рівень уніфікації "Іздєлія-30" з іншими російськими ракетами, такими як Х–35У та Х–101, зокрема в частині пневматичних систем та катапультних пристроїв. Водночас електронний блок управління бойовою частиною БУБС-30 базується на російському 32–розрядному мікроконтролері компанії "міландр".

ГУР МО України продовжує системну роботу з дослідження нових розробок противника та інформування світу з метою спільної протидії загрозам

– наголошують у розвідці, закликаючи міжнародну спільноту посилити експортний контроль.

Lockheed Martin успішно завершила випробування ракет ER GMLRS зі збільшеною дальністю польоту15.02.26, 04:25 • 5246 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в УкраїніТехнології
Санкції
Техніка
Війна в Україні
Х-101
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Швейцарія
Нідерланди
Китай
Сполучені Штати Америки