ГУР оприлюднило технічну документацію та перелік компонентів нової російської ракети "Іздєліє-30"

Головне управління розвідки Міністерства оборони України розкрило детальну будову та логістичні ланцюжки виробництва нової крилатої ракети рф "Іздєліє-30", яку ворог почав застосовувати наприкінці минулого року. Про це пише УНН.

Деталі

У спеціальному розділі порталу War&Sanctions розвідники опублікували інтерактивну 3D-модель боєприпасу, що має бойову частину масою 800 кг та дальність ураження понад 1 500 км. Окрім технічних характеристик, ГУР ідентифікувало 20 російських підприємств, задіяних у кооперації з виготовлення цієї зброї, що базується на розробках ОКБ "звєзда".

Використання західних технологій та іноземних компонентів у системі навігації

Дослідження залишків ракети виявило, що її супутникова навігаційна система побудована на поєднанні блоків двох різних російських компаній, проте критичні деталі мають іноземне походження. У системі завадозахищеного сигналу "Комєта-м12" та приймально-обчислювальних блоках знайдено мікросхеми виробництва США, Швейцарії, КНР та Нідерландів.

Це свідчить про те, що попри санкції, російський військово-промисловий комплекс продовжує інтегрувати західні технології у свої найновіші зразки далекобійного озброєння через мережі посередників.

Уніфікація технічних рішень та роль російських мікроконтролерів

Аналіз конструкції показав високий рівень уніфікації "Іздєлія-30" з іншими російськими ракетами, такими як Х–35У та Х–101, зокрема в частині пневматичних систем та катапультних пристроїв. Водночас електронний блок управління бойовою частиною БУБС-30 базується на російському 32–розрядному мікроконтролері компанії "міландр".

ГУР МО України продовжує системну роботу з дослідження нових розробок противника та інформування світу з метою спільної протидії загрозам – наголошують у розвідці, закликаючи міжнародну спільноту посилити експортний контроль.

