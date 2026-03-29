Италия вызвала посла Израиля из-за недопуска патриарха к Храму Гроба Господня

Министр иностранных дел Антонио Таяни вызвал посла Израиля в Риме из-за того, что израильская полиция не допустила латинского патриарха Иерусалима кардинала Пьербаттисту Пиццабаллу отметить Вербное воскресенье в Храме Гроба Господня. Об этом Таяни написал в соцсети X, пишет УНН.

Я хотел бы выразить свою глубочайшую солидарность с Патриархом Иерусалимским, кардиналом Пьербаттистой Пиццабаллой, главой Католической Церкви на Святой Земле, и Кустосом Святой Земли, отцом Франческо Иельпо. Неприемлемо, что им запретили войти в Храм Гроба Господня в Иерусалиме - отметил он.

Таяни добавил, что поручил послу в Израиле выразить протест правительству властям Тель-Авива и подтвердить позицию Италии "по защите религиозной свободы всегда и при любых обстоятельствах".

По сообщению ANSA, кардинала Пьербаттисту Пиццабаллу и монаха Франческо Иельпо остановила израильская полиция, когда они шли в храм Гроба Господня, чтобы провести мессу к Вербному воскресенью.

Правоохранители заявили, что все святые места в Старом городе Иерусалима, включая те, что являются священными для христиан, мусульман и евреев, были закрыты для верующих с начала операции США и Израиля против Ирана, особенно те, что не имеют бомбоубежищ. И добавили, что отклонили запрос Патриархата о проведении мессы.

Латинский патриархат ранее объявил об отмене традиционной процессии Вербного воскресенья, которая обычно проходит от Оливковой горы до Иерусалима. Однако там убеждены, что запрет не включал недопуск Пиццабаллы в храм.

Бог отвергает молитвы лидеров, развязывающих войны - Папа Лев XIV