Зеленский прибыл в Иорданию и анонсировал важные встречи
Эксклюзив
12:02 • 13394 просмотра
Между напряжением и гармонией пройдет неделя с 30 марта по 5 апреля для всех знаков Зодиака
29 марта, 09:25 • 16259 просмотра
Задержки вступления Украины в НАТО - The Telegraph раскрыл истинные причины
29 марта, 07:21 • 26375 просмотра
Как правильно подготовиться к Пасхе - полезные правила и советы
28 марта, 17:19 • 27764 просмотра
Экс-министру Сольскому избрана мера пресечения за махинации с зерном - Кравченко
28 марта, 13:04 • 45263 просмотра
Генштаб подтвердил поражение "Фламинго" завода "Промсинтез" в самарской области рф
28 марта, 12:29 • 39904 просмотра
Украина и Катар подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны
28 марта, 11:56 • 34707 просмотра
"Это фейк": в Украине опровергли информацию об ударе Ирана по складу с украинцами в Дубае
28 марта, 08:59 • 33034 просмотра
Зеленский: Украина ежедневно говорит с американцами и работает над тем, чтобы мирные переговоры состоялись - где угодно
28 марта, 08:29 • 28890 просмотра
Зеленский продолжает турне по региону Персидского залива - договорился с ОАЭ о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны
Италия вызвала посла Израиля из-за недопуска патриарха к Храму Гроба Господня

Киев • УНН

 • 1828 просмотра

Антонио Таяни выразил протест из-за запрета кардиналу Пиццабалле провести мессу в Иерусалиме. Полиция закрыла святые места из-за отсутствия бомбоубежищ.

Италия вызвала посла Израиля из-за недопуска патриарха к Храму Гроба Господня

Министр иностранных дел Антонио Таяни вызвал посла Израиля в Риме из-за того, что израильская полиция не допустила латинского патриарха Иерусалима кардинала Пьербаттисту Пиццабаллу отметить Вербное воскресенье в Храме Гроба Господня. Об этом Таяни написал в соцсети X, пишет УНН.

Я хотел бы выразить свою глубочайшую солидарность с Патриархом Иерусалимским, кардиналом Пьербаттистой Пиццабаллой, главой Католической Церкви на Святой Земле, и Кустосом Святой Земли, отцом Франческо Иельпо. Неприемлемо, что им запретили войти в Храм Гроба Господня в Иерусалиме

- отметил он.

Таяни добавил, что поручил послу в Израиле выразить протест правительству властям Тель-Авива и подтвердить позицию Италии "по защите религиозной свободы всегда и при любых обстоятельствах".

Дополнение

По сообщению ANSA, кардинала Пьербаттисту Пиццабаллу и монаха Франческо Иельпо остановила израильская полиция, когда они шли в храм Гроба Господня, чтобы провести мессу к Вербному воскресенью.

Правоохранители заявили, что все святые места в Старом городе Иерусалима, включая те, что являются священными для христиан, мусульман и евреев, были закрыты для верующих с начала операции США и Израиля против Ирана, особенно те, что не имеют бомбоубежищ. И добавили, что отклонили запрос Патриархата о проведении мессы.

Латинский патриархат ранее объявил об отмене традиционной процессии Вербного воскресенья, которая обычно проходит от Оливковой горы до Иерусалима. Однако там убеждены, что запрет не включал недопуск Пиццабаллы в храм.

