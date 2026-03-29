Італія викликала посла Ізраїлю через недопуск патріарха до Храму Гробу Господнього

Міністр закордонних справ Антоніо Таяні викликав посла Ізраїлю в Римі через те, що ізраїльська поліція не допустила латинського патріарха Єрусалиму кардинала П'єрбаттісту Піцабаллу відзначити Вербну неділю в Храмі Гробу Господнього. Про це Таяні написав в соцмережі X, пише УНН.

Я хотів би висловити свою найглибшу солідарність з Патріархом Єрусалимським, кардиналом П'єрбаттістою Піцабаллою, главою Католицької Церкви у Святій Землі, та Кустосом Святої Землі, отцем Франческо Іельпо. Неприйнятно, що їм заборонили увійти до Храму Гробу Господнього в Єрусалимі - зазначив він.

Таяні додав, що доручив послу в Ізраїлі висловити протест уряду владі Тель-Авіва та підтвердити позицію Італії "щодо захисту релігійної свободи завжди та за будь-яких обставин".

Доповнення

За повідомленням ANSA, кардинала П'єрбаттісту Піцабаллу та ченця Франческо Іельпо зупинила ізраїльська поліція, коли вони йшли до храму Гробу Господнього, щоб провести месу до Вербної неділі.

Правоохоронці заявили, що всі святі місця в Старому місті Єрусалима, включаючи ті, що є священними для християн, мусульман та євреїв, були закриті для вірян з початку операції США та Ізраїлю проти Ірану, особливо ті, що не мають бомбосховищ. Та додали, що відхилили запит Патріархату про проведення меси.

Латинський патріархат раніше оголосив про скасування традиційної процесії Вербної неділі, яка зазвичай проходить від Оливкової гори до Єрусалиму. Однак там переконані, що заборона не включала недопуск Піцабалли до храму.

