7468 перегляди
Зеленський прибув до Йорданії та анонсував важливі зустрічіVideo
Ексклюзив
12:02
Між напругою та гармонією пройде тиждень з 30 березня по 5 квітня для всіх знаків Зодіаку
29 березня, 09:25 • 15989 перегляди
Затримки вступу України до НАТО - The Telegrah розкрило справжні причини
29 березня, 07:21 • 25972 перегляди
Як правильно підготуватись до Великодня - корисні правила і поради
28 березня, 17:19 • 27569 перегляди
Ексміністру Сольському обрали запобіжний захід за махінації з зерном - Кравченко
28 березня, 13:04 • 45154 перегляди
Генштаб підтвердив ураження "Фламінго" заводу "промсинтез" у самарській області рф
28 березня, 12:29 • 39839 перегляди
Україна та Катар підписали угоду про співпрацю в сфері оборони
28 березня, 11:56 • 34689 перегляди
"Це фейк": в Україні спростували інформацію про удар Ірану по складу з українцями в Дубаї
28 березня, 08:59 • 33009 перегляди
Зеленський: Україна щодня говорить з американцями і працює над тим, щоб мирні переговори були - будь-де
28 березня, 08:29 • 28878 перегляди
Зеленський продовжує турне регіоном Перської затоки - домовився з ОАЕ про співпрацю у сфері безпеки та оборониVideo
Італія викликала посла Ізраїлю через недопуск патріарха до Храму Гробу Господнього

Київ • УНН

 • 1290 перегляди

Антоніо Таяні висловив протест через заборону кардиналу Піцабаллі провести месу в Єрусалимі. Поліція закрила святі місця через відсутність бомбосховищ.

Міністр закордонних справ Антоніо Таяні викликав посла Ізраїлю в Римі через те, що ізраїльська поліція не допустила латинського патріарха Єрусалиму кардинала П'єрбаттісту Піцабаллу відзначити Вербну неділю в Храмі Гробу Господнього. Про це Таяні написав в соцмережі X, пише УНН.

Я хотів би висловити свою найглибшу солідарність з Патріархом Єрусалимським, кардиналом П'єрбаттістою Піцабаллою, главою Католицької Церкви у Святій Землі, та Кустосом Святої Землі, отцем Франческо Іельпо. Неприйнятно, що їм заборонили увійти до Храму Гробу Господнього в Єрусалимі

- зазначив він.

Таяні додав, що доручив послу в Ізраїлі висловити протест уряду владі Тель-Авіва та підтвердити позицію Італії "щодо захисту релігійної свободи завжди та за будь-яких обставин".

Доповнення

За повідомленням ANSA, кардинала П'єрбаттісту Піцабаллу та ченця Франческо Іельпо зупинила ізраїльська поліція, коли вони йшли до храму Гробу Господнього, щоб провести месу до Вербної неділі.

Правоохоронці заявили, що всі святі місця в Старому місті Єрусалима, включаючи ті, що є священними для християн, мусульман та євреїв, були закриті для вірян з початку операції США та Ізраїлю проти Ірану, особливо ті, що не мають бомбосховищ. Та додали, що відхилили запит Патріархату про проведення меси.

Латинський патріархат раніше оголосив про скасування традиційної процесії Вербної неділі, яка зазвичай проходить від Оливкової гори до Єрусалиму. Однак там переконані, що заборона не включала недопуск Піцабалли до храму.

