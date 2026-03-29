Бог відкидає молитви лідерів, які розв’язують війни - Папа Лев XIV

Папа Римський Лев XIV заявив, що Бог відкидає молитви лідерів, які розпочинають війни та мають "руки, повні крові". Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Звертаючись до десятків тисяч вірян на площі Святого Петра у Вербну неділю, Понтифік назвав конфлікт в Ірані "жахливим" і сказав, що Ісуса не можна використовувати для виправдання будь-яких війн.

Це наш Бог: Ісус, Цар Миру, який відкидає війну, якого ніхто не може використовувати для виправдання війни, який не слухає молитов тих, хто розпочинає війну, а відкидає їх, кажучи: "Навіть якщо ви багато молитеся, я не слухатиму: ваші руки повні крові