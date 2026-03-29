Бог відкидає молитви лідерів, які розв’язують війни - Папа Лев XIV
Київ • УНН
Понтифік засудив конфлікт в Ірані та використання релігії для виправдання агресії. Лев XIV закликав до припинення вогню та захисту християн Сходу.
Папа Римський Лев XIV заявив, що Бог відкидає молитви лідерів, які розпочинають війни та мають "руки, повні крові". Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Звертаючись до десятків тисяч вірян на площі Святого Петра у Вербну неділю, Понтифік назвав конфлікт в Ірані "жахливим" і сказав, що Ісуса не можна використовувати для виправдання будь-яких війн.
Це наш Бог: Ісус, Цар Миру, який відкидає війну, якого ніхто не може використовувати для виправдання війни, який не слухає молитов тих, хто розпочинає війну, а відкидає їх, кажучи: "Навіть якщо ви багато молитеся, я не слухатиму: ваші руки повні крові
Він не назвав жодного конкретного світового лідера, проте останніми тижнями Папа посилив критику війни в Ірані, зазначається у публікації.
Наприкінці недільного звернення Понтифік висловив жаль, що християни на Близькому Сході "страждають від наслідків жахливого конфлікту" і, можливо, не зможуть святкувати Великдень.
Папа, відомий тим, що ретельно добирає слова, неодноразово закликав до негайного припинення вогню в конфлікті та заявив у понеділок, що військові авіаудари є невибірковими та мають бути заборонені.
Зазначається, що деякі американські чиновники вдалися до християнської риторики, щоб виправдати спільні удари США та Ізраїлю по Ірану. Міністр оборони США Піт Гегсет, який започаткував християнські богослужіння в Пентагоні, під час служби в середу молився про "безжальне застосування сили проти тих, хто не заслуговує на пощаду".
