Папа Лев XIV у Монако закликав відкинути культ влади і грошей, який підживлює війни

Понтифік вперше з 1538 року відвідав Монако і закликав відмовитися від ідолопоклонства багатству. Він також виступив проти абортів та евтаназії.

Папа Римський Лев XIV під час візиту до Монако закликав мешканців князівства не поклонятися владі та багатству і використовувати свій вплив для добра. Понтифік прямо пов’язав "ідолопоклонство грошам і силі" з сучасними війнами та глобальною несправедливістю. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Лев XIV здійснив одноденний візит до Монако і став першим Папою, який відвідав князівство з 1538 року. Під час виступу він наголосив, що навіть невеликі держави можуть мати значний вплив на світ, якщо використовують свої ресурси відповідально.

Папа закликав Монако застосовувати своє багатство, міжнародний вплив і "дар малості" для служіння добру, а не лише власному комфорту. Під час меси він висловився ще жорсткіше: "Сьогоднішні війни, заплямовані кров’ю, є плодом ідолопоклонства владі та грошам".

Також він заявив, що мир не може будуватися лише на балансі сили, а має починатися зі зміни ставлення людей одне до одного.

Окремий сигнал щодо абортів

Під час виступу в соборі Лев XIV також торкнувся теми захисту життя, заявивши, що кожна людина має бути захищена "від зачаття до природної смерті".

Це формулювання є традиційним для Ватикану і прямо відсилає до позиції Католицької церкви проти абортів та евтаназії.

На тлі цього особливо показовим є те, що Монако залишається однією з небагатьох європейських країн, де католицизм має офіційний державний статус, а князь Альбер нещодавно відкинув ідею легалізації абортів.

Як проходив візит

Папу в Монако зустрічали князь Альбер і княгиня Шарлен. Візит супроводжувався урочистостями, гарматним салютом і публічними заходами.

Лев XIV прибув до князівства як до символічно важливого місця – країни, яка асоціюється з великим капіталом, елітами, податковими пільгами, яхтами та глобальним престижем. Саме тому його заклик відмовитися від культу грошей і сили прозвучав у Монако особливо показово.

