Папа Лев закликав до припинення війни в Ірані і заявив про зростання насильства
Київ • УНН
Понтифік закликав до негайного припинення вогню та діалогу на тлі мільйона біженців. Папа Лев стурбований можливою військовою присутністю США в регіоні.
Папа Римський Лев висловив занепокоєння через ескалацію війни в Ірані та закликав до негайного припинення вогню. Його заява пролунала на тлі повідомлень про можливе нарощування військової присутності США на Близькому Сході. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Папа наголосив на погіршенні ситуації: "Ненависть зростає, а насильство посилюється".
Він закликав сторони шукати мирні рішення: "Я хочу поновити заклик до припинення вогню, працювати над досягненням миру, але не зі зброєю, а через діалог".
Також він звернув увагу на гуманітарні наслідки війни: "Є понад мільйон переміщених осіб і багато загиблих".
Заклики до міжнародної спільноти
Папа закликав владу різних країн активніше працювати над врегулюванням конфлікту: "Я закликаю всі органи влади справді працювати через діалог для вирішення проблем".
Останніми днями Папа Лев посилив риторику щодо війни, раніше назвавши її "скандалом для всієї людської родини".
Його заява пролунала на тлі зростання напруженості та повідомлень про можливе розширення військових дій у регіоні.
