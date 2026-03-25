Папа Лев призвал к прекращению войны в Иране и заявил о росте насилия

$43.830.0150.880.21
Эксклюзив
24 марта, 18:45 • 18466 просмотра
Украина под самой продолжительной воздушной атакой: эксперт прокомментировал новую вражескую стратегию и чего ждать дальше
Эксклюзив
24 марта, 18:26 • 23963 просмотра
Опекуны, приемные родители или ДБСТ: кто может ухаживать за детьми без родительской опеки
24 марта, 17:38 • 20716 просмотра
Во Львове мужчина вывесил флаг Украины на балконе квартиры, поврежденной «шахедом»
Эксклюзив
24 марта, 16:18 • 24898 просмотра
Пасхальная корзина дорожает второй год подряд: экономист объяснил причины
24 марта, 15:46 • 31183 просмотра
В Молдове вводят чрезвычайное положение в энергетике – что происходит в стране
24 марта, 14:45 • 25824 просмотра
Кабмин присвоил ранг директору НАБУ в разгар коррупционного скандала с фиктивным отцовством
Эксклюзив
24 марта, 14:12 • 26989 просмотра
Баллистические "Сапсан" и FP-7 - как Украина строит новую ракетную силу
Эксклюзив
24 марта, 13:42 • 46340 просмотра
Лизинг под прицелом: как в Украине пытаются обложить налогами операции за границей и применить двойное налогообложение
Эксклюзив
24 марта, 12:48 • 43241 просмотра
Частичное снятие санкций США с беларуси - большая проблема или позитив для Украины
Эксклюзив
24 марта, 12:22 • 19994 просмотра
Готовят ли Раду к затяжной войне - нардепы объяснили ситуацию
Популярные новости
Число раненых в Виннице из-за вражеской атаки возросло до 13 - ГСЧСPhoto24 марта, 19:10 • 8736 просмотра
Массированная атака рф на Львов: в больницах уже 26 пострадавших, ущерб только за поврежденный транспорт достигает 650 тыс. грнPhoto24 марта, 19:34 • 7354 просмотра
Трамп заявил, что Иран согласился никогда не иметь ядерного оружия24 марта, 19:43 • 6434 просмотра
Во Львовской области число пострадавших в результате атаки рф возросло до 3224 марта, 20:23 • 4486 просмотра
Свириденко задекларировала 1,3 млн грн зарплаты, более 3,2 млн грн гонораров, а также квартиры в Киеве и Чернигове24 марта, 21:14 • 7902 просмотра
публикации
Украина под самой продолжительной воздушной атакой: эксперт прокомментировал новую вражескую стратегию и чего ждать дальше
Эксклюзив
24 марта, 18:45 • 18468 просмотра
Туберкулез - с какими симптомами обращаться к врачу, где получить лечение и как вакцинировать ребенкаPhoto24 марта, 15:18 • 30654 просмотра
Лизинг под прицелом: как в Украине пытаются обложить налогами операции за границей и применить двойное налогообложение
Эксклюзив
24 марта, 13:42 • 46340 просмотра
Частичное снятие санкций США с беларуси - большая проблема или позитив для Украины
Эксклюзив
24 марта, 12:48 • 43241 просмотра
Несовершенство законодательства сдерживает масштабирование Defence City - позиция экспертов 24 марта, 11:15 • 64110 просмотра
Папа Лев призвал к прекращению войны в Иране и заявил о росте насилия

Киев • УНН

 • 1218 просмотра

Понтифик призвал к немедленному прекращению огня и диалогу на фоне миллиона беженцев. Папа Лев обеспокоен возможным военным присутствием США в регионе.

Папа Лев призвал к прекращению войны в Иране и заявил о росте насилия

Папа Римский Лев выразил обеспокоенность эскалацией войны в Иране и призвал к немедленному прекращению огня. Его заявление прозвучало на фоне сообщений о возможном наращивании военного присутствия США на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Папа подчеркнул ухудшение ситуации: "Ненависть растет, а насилие усиливается".

Он призвал стороны искать мирные решения: "Я хочу возобновить призыв к прекращению огня, работать над достижением мира, но не с оружием, а через диалог".

Также он обратил внимание на гуманитарные последствия войны: "Есть более миллиона перемещенных лиц и много погибших".

Призывы к международному сообществу

Папа призвал власти разных стран активнее работать над урегулированием конфликта: "Я призываю все органы власти действительно работать через диалог для решения проблем".

В последние дни Папа Лев усилил риторику в отношении войны, ранее назвав ее "скандалом для всей человеческой семьи".

Его заявление прозвучало на фоне роста напряженности и сообщений о возможном расширении военных действий в регионе.

Папа Лев назвал войну на Ближнем Востоке "скандалом" для человечества23.03.26, 04:59 • 6636 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоНовости Мира
Reuters
Соединённые Штаты
Иран