Папа Лев призвал к прекращению войны в Иране и заявил о росте насилия
Киев • УНН
Понтифик призвал к немедленному прекращению огня и диалогу на фоне миллиона беженцев. Папа Лев обеспокоен возможным военным присутствием США в регионе.
Папа Римский Лев выразил обеспокоенность эскалацией войны в Иране и призвал к немедленному прекращению огня. Его заявление прозвучало на фоне сообщений о возможном наращивании военного присутствия США на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Папа подчеркнул ухудшение ситуации: "Ненависть растет, а насилие усиливается".
Он призвал стороны искать мирные решения: "Я хочу возобновить призыв к прекращению огня, работать над достижением мира, но не с оружием, а через диалог".
Также он обратил внимание на гуманитарные последствия войны: "Есть более миллиона перемещенных лиц и много погибших".
Призывы к международному сообществу
Папа призвал власти разных стран активнее работать над урегулированием конфликта: "Я призываю все органы власти действительно работать через диалог для решения проблем".
В последние дни Папа Лев усилил риторику в отношении войны, ранее назвав ее "скандалом для всей человеческой семьи".
Его заявление прозвучало на фоне роста напряженности и сообщений о возможном расширении военных действий в регионе.
