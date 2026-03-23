Папа Лев назвал войну на Ближнем Востоке "скандалом" для человечества

22 марта, 20:58 • 14430 просмотра
Молились епископы и священники со всей Украины: во Владимирском соборе похоронили патриарха ФиларетаPhoto
Эксклюзив
22 марта, 16:43 • 34608 просмотра
Ночи будут морозными, а днем — до 15° тепла: какой погоды ждать в Украине в начале недели
Эксклюзив
22 марта, 15:40 • 40212 просмотра
Гороскоп на 16 - 22 марта: судьбоносные встречи и новые возможности
22 марта, 13:24 • 60902 просмотра
Иран открыл Ормузский пролив для прохода кораблей, но есть исключения
22 марта, 09:01 • 95498 просмотра
Приметы на Пасху – что в Украине издавна считали предвестниками счастья, достатка и урожаяPhoto
22 марта, 02:48 • 65037 просмотра
Трамп заявил, что США "стерли Иран с карты мира", и поставил дедлайн на открытие Ормузского пролива
21 марта, 12:15 • 71413 просмотра
россия хотела инсценировать покушение на Орбана перед выборами в Венгрии - WP
Эксклюзив
21 марта, 08:53 • 79060 просмотра
Почему Китай до сих пор не рискует атаковать Тайвань
21 марта, 00:55 • 68607 просмотра
Кремль готовит масштабные репрессии после окончания войны в Украине - Reuters
Эксклюзив
20 марта, 17:00 • 80079 просмотра
Как украинцы находят счастье во время большой войны: цифры, факты и советы психотерапевта
Сказал, что в воскресенье будет во Владимирском соборе: Епифаний раскрыл последнее пророчество патриарха Филарета22 марта, 21:27 • 17071 просмотра
Выборы в Словении остаются без явного победителя по данным экзитполов22 марта, 21:40 • 7552 просмотра
Мощный взрыв под Римом разрушил дома, есть тяжелораненые22 марта, 22:33 • 9926 просмотра
Штормы на Гавайях нанесли ущерб на 1 миллиард долларов – губернатор22 марта, 23:53 • 5960 просмотра
В США опубликовали ранее неизвестные фото Нила Армстронга после аварии миссии Джемини-8Photo00:10 • 10298 просмотра
Приметы на Пасху – что в Украине издавна считали предвестниками счастья, достатка и урожаяPhoto22 марта, 09:01 • 95498 просмотра
Стоит ли покупать аэрогриль - плюсы, минусы и нюансы выбора21 марта, 09:28 • 68322 просмотра
Овен: характеристика знака зодиака, черты характера и совместимость21 марта, 07:06 • 63032 просмотра
"Мы не могли поверить своим глазам" - украинские военные на Ближнем Востоке об американской обороне
Эксклюзив
20 марта, 15:55 • 133588 просмотра
"Топливный кэшбэк" стартовал и цены на АЗС снова подскочили: что происходит с топливом 20 марта и чего ожидать дальше
Эксклюзив
20 марта, 13:16 • 88211 просмотра
Умер звезда сериала "Баффи - истребительница вампиров" Николас Брендон21 марта, 13:45 • 34109 просмотра
Топ-4 мелодрам со слезливым концом, которые стоит посмотреть каждому21 марта, 02:47 • 37499 просмотра
Ольга Харлан и Луиджи Самеле рассекретили пол будущего ребенкаVideo20 марта, 17:17 • 37016 просмотра
Брюс Уиллис празднует 71-летие: редкие фото с внучкой и поддержка семьи, несмотря на болезньPhoto20 марта, 15:18 • 39284 просмотра
МЭА советует работать из дома и меньше летать из-за роста цен на энергоносители20 марта, 14:28 • 36797 просмотра
Папа Лев назвал войну на Ближнем Востоке "скандалом" для человечества

Киев • УНН

 • 3866 просмотра

Понтифик призвал к немедленному прекращению огня из-за многочисленных жертв среди мирного населения. Он назвал конфликт моральным вызовом для всего мира.

Папа Римский Лев резко высказался о войне на Ближнем Востоке, назвав ее последствия «скандалом для всей человеческой семьи». Он также призвал к немедленному прекращению огня. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Понтифик выступил с заявлением во время еженедельной молитвы «Ангел Господень» на площади Святого Петра. По его словам, мир не имеет права оставаться равнодушным к страданиям мирного населения.

Мы не можем молчать перед лицом страданий стольких людей, беззащитных жертв этих конфликтов. То, что ранит их, ранит все человечество

- подчеркнул Папа.

Оценка войны

Лев подчеркнул, что многочисленные жертвы и разрушения, вызванные боевыми действиями, неприемлемы. Он охарактеризовал ситуацию как моральный вызов для всего мира.

Папа отметил, что события на Ближнем Востоке вызывают у него серьезное беспокойство.

Папа Римский Лев обратился к миру с эмоциональным призывом из-за ситуации на Востоке01.03.26, 18:12 • 11120 просмотров

По словам понтифика, он продолжает с тревогой следить за развитием событий не только в этом регионе, но и в других частях мира, где продолжаются войны и насилие. Особое беспокойство вызывает затяжной характер конфликта, который уже длится несколько недель.

Призыв к миру

Папа Лев повторил свой призыв к международному сообществу остановить боевые действия и открыть путь к мирному урегулированию.

Я решительно повторяю свой призыв настойчиво молиться, чтобы вражда прекратилась и наконец открылся путь к миру

- заявил он.

Папа Лев XIV сменил резиденцию – в Ватикане заговорили о новом этапе его понтификата15.03.26, 11:08 • 13924 просмотра

Степан Гафтко

