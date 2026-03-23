Папа Лев назвал войну на Ближнем Востоке "скандалом" для человечества
Киев • УНН
Понтифик призвал к немедленному прекращению огня из-за многочисленных жертв среди мирного населения. Он назвал конфликт моральным вызовом для всего мира.
Папа Римский Лев резко высказался о войне на Ближнем Востоке, назвав ее последствия «скандалом для всей человеческой семьи». Он также призвал к немедленному прекращению огня. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Понтифик выступил с заявлением во время еженедельной молитвы «Ангел Господень» на площади Святого Петра. По его словам, мир не имеет права оставаться равнодушным к страданиям мирного населения.
Мы не можем молчать перед лицом страданий стольких людей, беззащитных жертв этих конфликтов. То, что ранит их, ранит все человечество
Оценка войны
Лев подчеркнул, что многочисленные жертвы и разрушения, вызванные боевыми действиями, неприемлемы. Он охарактеризовал ситуацию как моральный вызов для всего мира.
Папа отметил, что события на Ближнем Востоке вызывают у него серьезное беспокойство.
По словам понтифика, он продолжает с тревогой следить за развитием событий не только в этом регионе, но и в других частях мира, где продолжаются войны и насилие. Особое беспокойство вызывает затяжной характер конфликта, который уже длится несколько недель.
Призыв к миру
Папа Лев повторил свой призыв к международному сообществу остановить боевые действия и открыть путь к мирному урегулированию.
Я решительно повторяю свой призыв настойчиво молиться, чтобы вражда прекратилась и наконец открылся путь к миру
