Папа Лев назвав війну на Близькому Сході "скандалом" для людства

Київ • УНН

 • 5828 перегляди

Понтифік закликав до негайного припинення вогню через численні жертви серед мирного населення. Він назвав конфлікт моральним викликом для всього світу.

Папа Римський Лев різко висловився щодо війни на Близькому Сході, назвавши її наслідки "скандалом для всієї людської родини". Він також закликав до негайного припинення вогню. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Понтифік виступив із заявою під час щотижневої молитви "Ангел Господній" на площі Святого Петра. За його словами, світ не має права залишатися байдужим до страждань мирного населення.

Ми не можемо мовчати перед обличчям страждань стількох людей, беззахисних жертв цих конфліктів. Те, що ранить їх, ранить усе людство

- наголосив Папа.

Оцінка війни

Лев підкреслив, що численні жертви та руйнування, спричинені бойовими діями, є неприйнятними. Він охарактеризував ситуацію як моральний виклик для всього світу.

Папа зазначив, що події на Близькому Сході викликають у нього серйозне занепокоєння.

За словами понтифіка, він продовжує з тривогою стежити за розвитком подій не лише в цьому регіоні, а й у інших частинах світу, де тривають війни та насильство. Особливе занепокоєння викликає затяжний характер конфлікту, який уже триває кілька тижнів.

Заклик до миру

Папа Лев повторив свій заклик до міжнародної спільноти зупинити бойові дії та відкрити шлях до мирного врегулювання.

Я рішуче повторюю свій заклик наполегливо молитися, щоб ворожнеча припинилася і нарешті відкрився шлях до миру

- заявив він.

Степан Гафтко

СуспільствоСвіт
Сутички
Reuters