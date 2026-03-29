Папа Лев XIV в Монако призвал отвергнуть культ власти и денег, который подпитывает войны

Киев • УНН

 • 1204 просмотра

Понтифик впервые с 1538 года посетил Монако и призвал отказаться от идолопоклонства богатству. Он также выступил против абортов и эвтаназии.

Папа Римский Лев XIV во время визита в Монако призвал жителей княжества не поклоняться власти и богатству и использовать свое влияние во благо. Понтифик прямо связал "идолопоклонство деньгам и силе" с современными войнами и глобальной несправедливостью. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Подробности

Лев XIV совершил однодневный визит в Монако и стал первым Папой, посетившим княжество с 1538 года. Во время выступления он подчеркнул, что даже небольшие государства могут оказывать значительное влияние на мир, если используют свои ресурсы ответственно.

Папа призвал Монако применять свое богатство, международное влияние и "дар малости" для служения добру, а не только собственному комфорту. Во время мессы он высказался еще жестче: "Сегодняшние войны, запятнанные кровью, являются плодом идолопоклонства власти и деньгам".

Также он заявил, что мир не может строиться только на балансе силы, а должен начинаться с изменения отношения людей друг к другу.

Отдельный сигнал относительно абортов

Во время выступления в соборе Лев XIV также затронул тему защиты жизни, заявив, что каждый человек должен быть защищен "от зачатия до естественной смерти".

Эта формулировка является традиционной для Ватикана и прямо отсылает к позиции Католической церкви против абортов и эвтаназии.

На фоне этого особенно показательно то, что Монако остается одной из немногих европейских стран, где католицизм имеет официальный государственный статус, а князь Альбер недавно отверг идею легализации абортов.

Как проходил визит

Папу в Монако встречали князь Альбер и княгиня Шарлен. Визит сопровождался торжествами, пушечным салютом и публичными мероприятиями.

Лев XIV прибыл в княжество как в символически важное место – страну, которая ассоциируется с большим капиталом, элитами, налоговыми льготами, яхтами и глобальным престижем. Именно поэтому его призыв отказаться от культа денег и силы прозвучал в Монако особенно показательно.

