Ватиканский суд отменил приговор кардиналу Беччу и назначил новое рассмотрение резонансного дела

Монс. Анджело Беччу. Фото: AP

Апелляционный суд Ватикана отменил результаты резонансного «процесса века», в рамках которого кардинала Анджело Беччу осудили за финансовые преступления. Суд признал, что при рассмотрении были допущены серьезные процессуальные нарушения. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Дело отправили на новое рассмотрение, которое должно начаться 22 июня. Суд установил, что как ватиканские прокуроры, так и решения Папы Франциска повлияли на законность процесса.

В частности, один из папских указов, расширявший полномочия следствия, не был обнародован, что сделало его недействительным. Также прокуроры не передали стороне защиты все материалы дела.

Победа для защиты

Адвокаты Беччу заявили, что это решение подтверждает их позицию.

Это показывает, что с первого момента мы были правы, поднимая вопрос о праве на защиту – подчеркнули они.

Другие юристы назвали решение историческим, ведь впервые суд Ватикана фактически поставил под сомнение действие папского указа.

Громкое дело о миллионах

В центре расследования были инвестиции Ватикана на сумму около 350 млн евро в недвижимость в Лондоне.

В 2023 году Беччу приговорили к 5,5 годам заключения за растрату, а еще нескольких фигурантов признали виновными в мошенничестве и злоупотреблениях.

Теперь все приговоры отменены, а процесс придется начинать фактически заново.

