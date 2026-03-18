$44.080.0650.580.09
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Ватиканський суд скасував вирок кардиналу Беччу і призначив новий розгляд резонансної справи

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Апеляційний суд Ватикану скасував вирок кардиналу Беччу через процесуальні порушення. Новий розгляд справи про фінансові махінації розпочнеться 22 червня.

Ватиканський суд скасував вирок кардиналу Беччу і призначив новий розгляд резонансної справи
Монс. Анджело Беччу. Фото: AP

Апеляційний суд Ватикану скасував результати резонансного "процесу століття", у межах якого кардинала Анджело Беччу засудили за фінансові злочини. Суд визнав, що під час розгляду були допущені серйозні процесуальні порушення. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Справу відправили на новий розгляд, який має розпочатися 22 червня. Суд встановив, що як ватиканські прокурори, так і рішення Папи Франциска вплинули на законність процесу.

Зокрема, один із папських указів, який розширював повноваження слідства, не був оприлюднений, що зробило його недійсним. Також прокурори не передали стороні захисту всі матеріали справи.

Перемога для захисту

Адвокати Беччу заявили, що це рішення підтверджує їхню позицію.

Це показує, що з першого моменту ми мали рацію, порушуючи питання про право на захист

– наголосили вони.

Інші юристи назвали рішення історичним, адже вперше суд Ватикану фактично поставив під сумнів чинність папського указу.

Гучна справа про мільйони

У центрі розслідування були інвестиції Ватикану на суму близько 350 млн євро в нерухомість у Лондоні.

У 2023 році Беччу засудили до 5,5 років ув’язнення за розтрату, а ще кількох фігурантів визнали винними у шахрайстві та зловживаннях.

Тепер усі вироки скасовані, а процес доведеться починати фактично заново.

