Шрапнель от иранского ракетного обстрела упала вблизи Храма Гроба Господня в Иерусалиме

Осколки перехваченных ракет упали на крышу Греческого православного патриархата в Иерусалиме, недалеко от Храма Гроба Господня. Пострадавших пока нет, однако Старый город подвергся редкому обстрелу во время последней войны. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Старый город Иерусалима, где расположены святыни, священные для мусульман, христиан и евреев, подвергся необычному обстрелу во время атаки. Во время предыдущих ракетных ударов со стороны Ирана — включая 12-дневную войну — город был почти нетронут, в отличие от таких соседних городов, как Тель-Авив или Беэр-Шева.

Однако с начала последних боевых действий осколки попадали в несколько объектов вблизи Старого города, в частности в жилые дома в восточном Иерусалиме, главную трассу, ведущую в город, и концертную площадку в западной части Иерусалима.

