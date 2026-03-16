Израиль сообщил об уничтожении самолета лидера Ирана, на котором чиновники летали за оружием в страны "оси"

Израильские военные заявили, что ночью уничтожили в Тегеране самолет, который использовался верховным лидером Ирана Али Хаменеи и представителями иранского руководства. Об этом сообщает ЦАХАЛ в соцсети Х, пишет УНН.

Этой ночью Армия обороны Израиля целенаправленно уничтожила самолет лидера иранского режима террора в аэропорту "Мехрабад" в Тегеране.

Самолет использовался Али Хаменеи — лидером иранского режима террора — а также другими высокопоставленными лицами режима и представителями иранских вооруженных сил для продвижения военных закупок и поддержания связей со странами "оси" посредством внутренних и международных полетов.

Уничтожение самолета наносит удар по возможностям руководства иранского режима террора координировать действия со странами "оси", наращивать военную силу и восстанавливать потенциал режима. Таким образом иранский режим потерял еще один стратегический актив - говорится в сообщении.

