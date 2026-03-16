Ізраїль повідомив про знищення літака лідера Ірану, яким чиновники літали по зброю до країн "осі"
Київ • УНН
ЦАХАЛ уразив літак лідера Ірану в аеропорту Мехрабад під час нічної атаки. Судно використовували для закупівлі зброї та зв'язку з країнами осі.
Ізраїльські військові заявили, що вночі знищили в Тегерані літак, який використовувався верховним лідером Ірану Алі Хаменеї та представниками іранського керівництва. Про це повідомляє ЦАХАЛ у соцмережі Х, пише УНН.
Деталі
Цієї ночі Армія оборони Ізраїлю цілеспрямовано знищила літак лідера іранського режиму терору в аеропорту "Мехрабад" у Тегерані.
Літак використовувався Алі Хаменеї — лідером іранського режиму терору — а також іншими високопосадовцями режиму та представниками іранських збройних сил для просування військових закупівель і підтримання зв’язків із країнами "осі" через внутрішні та міжнародні польоти.
Знищення літака завдає удару по можливостях керівництва іранського режиму терору координувати дії з країнами "осі", нарощувати військову силу та відновлювати потенціал режиму. Таким чином іранський режим втратив ще один стратегічний актив
