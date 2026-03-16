Ізраїль повідомив про знищення літака лідера Ірану, яким чиновники літали по зброю до країн "осі"

Ізраїльські військові заявили, що вночі знищили в Тегерані літак, який використовувався верховним лідером Ірану Алі Хаменеї та представниками іранського керівництва. Про це повідомляє ЦАХАЛ у соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

Цієї ночі Армія оборони Ізраїлю цілеспрямовано знищила літак лідера іранського режиму терору в аеропорту "Мехрабад" у Тегерані.

Літак використовувався Алі Хаменеї — лідером іранського режиму терору — а також іншими високопосадовцями режиму та представниками іранських збройних сил для просування військових закупівель і підтримання зв’язків із країнами "осі" через внутрішні та міжнародні польоти.

Знищення літака завдає удару по можливостях керівництва іранського режиму терору координувати дії з країнами "осі", нарощувати військову силу та відновлювати потенціал режиму. Таким чином іранський режим втратив ще один стратегічний актив - йдеться у повідомленні.

Ізраїль готує масштабну військову кампанію проти Ірану на три тижні - CNN