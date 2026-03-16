Шрапнель від іранського ракетного обстрілу впала поблизу Храму Гробу Господнього в Єрусалимі

Осколки від перехоплених ракет впали на дах Грецького православного патріархату в Єрусалимі, неподалік Храму Гробу Господнього. Постраждалих наразі немає, проте Старе місто зазнало рідкісного обстрілу під час останньої війни. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Старе місто Єрусалима, де розташовані святині, священні для мусульман, християн і євреїв, зазнало незвичайного обстрілу під час атаки. Під час попередніх ракетних ударів з боку Ірану — включно з 12-денною війною — місто було майже неушкоджене, на відміну від таких сусідніх міст, як Тель-Авів чи Беер-Шева.

Однак із початку останніх бойових дій осколки влучали в кілька об’єктів поблизу Старого міста, зокрема в житлові будинки у східному Єрусалимі, головну трасу, що веде до міста, та концертний майданчик у західній частині Єрусалима.

