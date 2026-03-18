Иран мстит за Лариджани, атакуя Тель-Авив кассетными ракетами – погибли люди

Иран нанес ракетный удар по Тель-Авиву, использовав боеголовки кассетного типа. В Тегеране заявили, что это ответ на ликвидацию руководителя службы безопасности Али Лариджани. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По данным иранских государственных СМИ, во время атаки применили ракеты "Хорремшехр-4" и "Кедр" с несколькими боеголовками. В результате обстрела погибли по меньшей мере два человека, общее количество жертв в Израиле с начала эскалации возросло до 14.

Кассетные удары усложняют перехват

Израиль заявляет, что Иран неоднократно использует кассетные боеприпасы, которые рассеиваются в воздухе на мелкие заряды, что усложняет их перехват и увеличивает площадь поражения.

Параллельно в Иране сообщили о попадании снаряда вблизи атомной электростанции в Бушере без жертв и повреждений. В МАГАТЭ призвали стороны к сдержанности, чтобы избежать риска ядерной аварии.

Конфликт между Ираном, США и Израилем продолжает обостряться. В Тегеране отвергли возможность прекращения огня, заявив, что "сейчас не лучшее время для мира".

