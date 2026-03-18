ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+2°
3м/с
95%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марк Рютте
Кир Стармер
Линдси Грэм
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Лондон
Реклама
Иран мстит за Лариджани, атакуя Тель-Авив кассетными ракетами – погибли люди

Киев • УНН

 • 3042 просмотра

Иран применил ракеты Хорремшехр-4 и Кедр, что привело к гибели двух человек. Тегеран отверг прекращение огня и продолжает эскалацию конфликта.

Фото: AP

Иран нанес ракетный удар по Тель-Авиву, использовав боеголовки кассетного типа. В Тегеране заявили, что это ответ на ликвидацию руководителя службы безопасности Али Лариджани. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По данным иранских государственных СМИ, во время атаки применили ракеты "Хорремшехр-4" и "Кедр" с несколькими боеголовками. В результате обстрела погибли по меньшей мере два человека, общее количество жертв в Израиле с начала эскалации возросло до 14.

Кассетные удары усложняют перехват

Израиль заявляет, что Иран неоднократно использует кассетные боеприпасы, которые рассеиваются в воздухе на мелкие заряды, что усложняет их перехват и увеличивает площадь поражения.

Израиль заявил о ликвидации главы Высшего совета нацбезопасности Ирана и главы "Басидж"17.03.26, 12:50 • 3974 просмотра

Параллельно в Иране сообщили о попадании снаряда вблизи атомной электростанции в Бушере без жертв и повреждений. В МАГАТЭ призвали стороны к сдержанности, чтобы избежать риска ядерной аварии.

Конфликт между Ираном, США и Израилем продолжает обостряться. В Тегеране отвергли возможность прекращения огня, заявив, что "сейчас не лучшее время для мира".

Иран подтвердил гибель секретаря Высшего совета нацбезопасности Али Лариджани17.03.26, 23:11 • 4326 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Столкновения
Израиль
Международное агентство по атомной энергии
Reuters
Соединённые Штаты
Иран
Тель-Авив