Израиль заявил о ликвидации главы Высшего совета нацбезопасности Ирана и главы "Басидж"

Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил во вторник, что секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани был "ликвидирован" в понедельник вечером, пишет УНН со ссылкой на CNN.

"Премьер-министр и я поручили Армии обороны Израиля продолжить поиски руководства террористического и репрессивного режима в Иране", - цитирует министерство обороны Израиля заявление Каца.

Позже иранское государственное информационное агентство Tasnim опубликовало в своем Telegram-канале рукописное сообщение от Лариджани, в котором выражалась скорбь по погибшим военнослужащим ВМС. Письмо датировано 17 марта.

В то же время израильские военные заявили, что в понедельник в результате целенаправленного удара был ликвидирован глава иранского военизированного формирования "Басидж".

"Вчера (понедельник) ВВС Израиля, действуя на основании разведывательных данных Армии обороны Израиля, нанесли удар и ликвидировали Голамрезу Сулеймани, который последние шесть лет командовал подразделением "Басидж"", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Армия обороны Израиля заявила, что убийство Голамрезы Сулеймани "является еще одним значительным ударом по структурам управления и контроля безопасности режима".

ЦАХАЛ не сообщила, где именно он был убит.

Израильский источник, знакомый с ситуацией, сообщил CNN, что были ликвидированы и другие высокопоставленные лидеры сил "Басидж".

Сулеймани, как отмечается, был назначен главой "Басидж" верховным лидером Али Хаменеи в июле 2019 года. За время его пребывания в должности "Басидж" сыграл значительную роль в подавлении антиправительственных протестов, включая демонстрации 2019 года. Из-за его предполагаемого участия в этих репрессиях Сулеймани был подвергнут санкциям со стороны США, ЕС, Великобритании и других стран. "Басидж" - это добровольческое ополчение в составе Корпуса стражей исламской революции Ирана, которое обеспечивает внутреннюю безопасность, подавляет инакомыслие и мобилизует гражданское население в поддержку режима. Иран пока не подтвердил вероятное убийство Сулеймани.

Али Лариджани, глава Совета национальной безопасности Ирана, как отмечает CNN, в последние месяцы стал одной из важнейших фигур в Иране. Изначально его считали значительным лидером в подавлении народных протестов в январе, а затем частью переходного периода после смерти верховного лидера Али Хаменеи. 67-летний Лариджани долгое время был связан с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и стал заметным символом режима. После прошлогоднего конфликта с Израилем он вернулся на должность главы Совета национальной безопасности, которую многие аналитики считают принимающей решения в Иране.

Израиль атаковал главу Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани