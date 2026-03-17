Израиль заявил о ликвидации главы Высшего совета нацбезопасности Ирана и главы "Басидж"
Министр обороны Израиля сообщил об уничтожении Али Лариджани. Также ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию командующего военизированным формированием Голамрезы Сулеймани.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил во вторник, что секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани был "ликвидирован" в понедельник вечером, пишет УНН со ссылкой на CNN.
"Премьер-министр и я поручили Армии обороны Израиля продолжить поиски руководства террористического и репрессивного режима в Иране", - цитирует министерство обороны Израиля заявление Каца.
Позже иранское государственное информационное агентство Tasnim опубликовало в своем Telegram-канале рукописное сообщение от Лариджани, в котором выражалась скорбь по погибшим военнослужащим ВМС. Письмо датировано 17 марта.
В то же время израильские военные заявили, что в понедельник в результате целенаправленного удара был ликвидирован глава иранского военизированного формирования "Басидж".
"Вчера (понедельник) ВВС Израиля, действуя на основании разведывательных данных Армии обороны Израиля, нанесли удар и ликвидировали Голамрезу Сулеймани, который последние шесть лет командовал подразделением "Басидж"", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.
Армия обороны Израиля заявила, что убийство Голамрезы Сулеймани "является еще одним значительным ударом по структурам управления и контроля безопасности режима".
ЦАХАЛ не сообщила, где именно он был убит.
Израильский источник, знакомый с ситуацией, сообщил CNN, что были ликвидированы и другие высокопоставленные лидеры сил "Басидж".
Сулеймани, как отмечается, был назначен главой "Басидж" верховным лидером Али Хаменеи в июле 2019 года. За время его пребывания в должности "Басидж" сыграл значительную роль в подавлении антиправительственных протестов, включая демонстрации 2019 года. Из-за его предполагаемого участия в этих репрессиях Сулеймани был подвергнут санкциям со стороны США, ЕС, Великобритании и других стран. "Басидж" - это добровольческое ополчение в составе Корпуса стражей исламской революции Ирана, которое обеспечивает внутреннюю безопасность, подавляет инакомыслие и мобилизует гражданское население в поддержку режима. Иран пока не подтвердил вероятное убийство Сулеймани.
Али Лариджани, глава Совета национальной безопасности Ирана, как отмечает CNN, в последние месяцы стал одной из важнейших фигур в Иране. Изначально его считали значительным лидером в подавлении народных протестов в январе, а затем частью переходного периода после смерти верховного лидера Али Хаменеи. 67-летний Лариджани долгое время был связан с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и стал заметным символом режима. После прошлогоднего конфликта с Израилем он вернулся на должность главы Совета национальной безопасности, которую многие аналитики считают принимающей решения в Иране.
