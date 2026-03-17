Аерокосмічна асоціація готує пропозиції змін до законодавства щодо спецрежиму Defence City
Україна отримала повний пакет умов для вступу до ЄС - Прем'єр
В Україні створили робочу групу для відновлення роботи аеропортів
ЄС завтра відкриває технічні перемовини щодо наступних кластерів для України - Марта Кос
Чи очищають кімнатні рослини повітря в домі: правда і міфи
Чи готується росія до нападу на країни Балтії - експерти оцінили ризики
Ринок пального в Україні стабільний, ажіотаж спадає - Свириденко зустрілась із представниками найбільших мереж АЗС
Як США реагуватимуть на допомогу Ірану з боку росії та Китаю
ЄС ввів санкції проти дев'ятьох відповідальних за Бучанську різанину - у списку російський генерал
Чому пацієнтів просять підписувати "відмови від претензій" перед початком лікування та чи має це юридичну силу - пояснює медичний адвокат
Ізраїль заявив про ліквідацію очільника Вищої ради нацбезпеки Ірану та голови "Басідж"

Київ • УНН

 • 154 перегляди

Міністр оборони Ізраїлю повідомив про знищення Алі Ларіджані. Також ЦАХАЛ підтвердив ліквідацію командувача воєнізованого формування Голамрези Сулеймані.

Ізраїль заявив про ліквідацію очільника Вищої ради нацбезпеки Ірану та голови "Басідж"

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив у вівторок, що секретаря Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані було "ліквідовано" у понеділок увечері, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

"Прем'єр-міністр і я доручили Армії оборони Ізраїлю продовжити пошуки керівництва терористичного та репресивного режиму в Ірані", - цитує міністерство оборони Ізраїлю заяву Каца.

Пізніше іранське державне інформаційне агентство Tasnim опублікувало у своєму Telegram-каналі рукописне повідомлення від Ларіджані, у якому висловлювалася скорбота за загиблими військовослужбовцями ВМС. Лист датований 17 березня.

Водночас ізраїльські військові заявили, що в понеділок внаслідок цілеспрямованого удару було ліквідовано голову іранського воєнізованого формування "Басідж".

"Вчора (понеділок) ПС Ізраїлю, діючи на підставі розвідувальних даних Армії оборони Ізраїлю, завдали удару та ліквідували Голамрезу Сулеймані, який останні шість років командував підрозділом "Басідж"", - ідеться у повідомленні ЦАХАЛ.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що вбивство Голамрези Сулеймані "є ще одним значним ударом по структурах управління та контролю безпеки режиму".

ЦАХАЛ не повідомила, де саме його було вбито.

Ізраїльське джерело, знайоме із ситуацією, повідомило CNN, що було ліквідовано й інших високопоставлених лідерів сил "Басідж".

Сулеймані, як зазначається, був призначений головою "Басідж" верховним лідером Алі Хаменеї у липні 2019 року. За час його перебування на посаді "Басідж" відіграв значну роль у придушенні антиурядових протестів, включно з демонстраціями 2019 року. Через його передбачувану участь у цих репресіях Сулеймані було піддано санкціям з боку США, ЄС, Великої Британії та інших країн. "Басідж" - це добровольче ополчення у складі Корпусу вартових ісламської революції Ірану, яке забезпечує внутрішню безпеку, придушує інакодумство та мобілізує громадянське населення на підтримку режиму. Іран поки не підтвердив ймовірне вбивство Сулеймані.

Алі Ларіджані, голова Ради національної безпеки Ірану, як зазначає CNN, останніми місяцями став однією з найважливіших фігур в Ірані. Спочатку його вважали значним лідером у придушенні народних протестів у січні, а потім частиною перехідного періоду після смерті верховного лідера Алі Хаменеї. 67-річний Ларіджані довгий час був пов'язаний з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) і став помітним символом режиму. Після торішнього конфлікту з Ізраїлем він повернувся на посаду голови Ради національної безпеки, яку багато аналітиків вважають ухвалювачем рішень в Ірані.

Юлія Шрамко

