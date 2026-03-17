Ізраїль заявив про ліквідацію очільника Вищої ради нацбезпеки Ірану та голови "Басідж"

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив у вівторок, що секретаря Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані було "ліквідовано" у понеділок увечері, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

"Прем'єр-міністр і я доручили Армії оборони Ізраїлю продовжити пошуки керівництва терористичного та репресивного режиму в Ірані", - цитує міністерство оборони Ізраїлю заяву Каца.

Пізніше іранське державне інформаційне агентство Tasnim опублікувало у своєму Telegram-каналі рукописне повідомлення від Ларіджані, у якому висловлювалася скорбота за загиблими військовослужбовцями ВМС. Лист датований 17 березня.

Водночас ізраїльські військові заявили, що в понеділок внаслідок цілеспрямованого удару було ліквідовано голову іранського воєнізованого формування "Басідж".

"Вчора (понеділок) ПС Ізраїлю, діючи на підставі розвідувальних даних Армії оборони Ізраїлю, завдали удару та ліквідували Голамрезу Сулеймані, який останні шість років командував підрозділом "Басідж"", - ідеться у повідомленні ЦАХАЛ.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що вбивство Голамрези Сулеймані "є ще одним значним ударом по структурах управління та контролю безпеки режиму".

ЦАХАЛ не повідомила, де саме його було вбито.

Ізраїльське джерело, знайоме із ситуацією, повідомило CNN, що було ліквідовано й інших високопоставлених лідерів сил "Басідж".

Сулеймані, як зазначається, був призначений головою "Басідж" верховним лідером Алі Хаменеї у липні 2019 року. За час його перебування на посаді "Басідж" відіграв значну роль у придушенні антиурядових протестів, включно з демонстраціями 2019 року. Через його передбачувану участь у цих репресіях Сулеймані було піддано санкціям з боку США, ЄС, Великої Британії та інших країн. "Басідж" - це добровольче ополчення у складі Корпусу вартових ісламської революції Ірану, яке забезпечує внутрішню безпеку, придушує інакодумство та мобілізує громадянське населення на підтримку режиму. Іран поки не підтвердив ймовірне вбивство Сулеймані.

Алі Ларіджані, голова Ради національної безпеки Ірану, як зазначає CNN, останніми місяцями став однією з найважливіших фігур в Ірані. Спочатку його вважали значним лідером у придушенні народних протестів у січні, а потім частиною перехідного періоду після смерті верховного лідера Алі Хаменеї. 67-річний Ларіджані довгий час був пов'язаний з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) і став помітним символом режиму. Після торішнього конфлікту з Ізраїлем він повернувся на посаду голови Ради національної безпеки, яку багато аналітиків вважають ухвалювачем рішень в Ірані.

