Второй пилот Flydubai планировал атаку ещё до трудоустройства в авиакомпании — Reuters

Второй пилот Flydubai, напавший на капитана во время рейса в Израиль, заявил следователям ОАЭ, что задумал нападение ещё до трудоустройства в авиакомпании. Об этом сообщает издание Reuters, передаёт УНН

Детали

Второй пилот Flydubai, который ранил ножом своего капитана во время предполагаемой попытки сбить самолёт, рассказал следователям ОАЭ, что планировал нападение ещё до того, как его наняли в государственную авиакомпанию Дубая, сообщили два израильских чиновника, осведомлённых о расследовании.Третий источник, осведомлённый о расследовании в ОАЭ, сообщил, что второй пилот, гражданин Омана, планировал сбить самолёт в прошлую среду в аэропорту Бен-Гурион близ Тель-Ави́ва. Ранее в этом году он также выполнял рейс в Тель-Авив и намеревался захватить и разбить самолёт, но решил этого не делать, добавил источник. По словам источника, не сразу стало понятно, почему второй пилот изменил своё решение во время предыдущего полёта, хотя считается, что второй пилот знал кого-то на борту.

Все источники разговаривали на условиях анонимности, обсуждая расследование. Кроме того, по информации издания, генеральный прокурор Объединённых Арабских Эмиратов заявил, что второй пилот рейса FZ1073, следовавшего из Дубая в Израиль, напал на капитана аварийным топором. Он назвал инцидент "террористическим актом".

Два источника сообщили, что вторым пилотом является гражданин Омана по имени Хамам аль-Хаммами. Израильские чиновники не назвали имя второго пилота, но заявили, что он из Омана. Власти ОАЭ и flydubai публично не раскрыли личность второго пилота.

Reuters не удалось самостоятельно связаться с аль-Хаммами, который находится под стражей в ОАЭ, для получения комментариев. Вместе с тем, по словам издания, ОАЭ не предъявили ему никаких официальных обвинений, и неизвестно, назначил ли он адвоката. На данный момент Оман не прокомментировал инцидент.

Напомним

Задержанный второй пилот рейса Flydubai FZ1073, которого подозревают в попытке захватить самолёт, якобы планировал направить Boeing в терминал аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве.