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Другий пілот Flydubai планував атаку ще до працевлаштування в авіакомпанії - Reuters

Київ • УНН

 • 1728 перегляди

Пілот з Оману, затриманий після нападу на капітана рейсу FZ1073, планував захопити й розбити літак ще до роботи у flydubai. ОАЕ назвали інцидент терактом.

Другий пілот Flydubai планував атаку ще до працевлаштування в авіакомпанії - Reuters

Другий пілот Flydubai , який напав на капітана під час рейсу до Ізраїлю, заявив слідчим ОАЕ, що задумав напад ще до працевлаштування в авіакомпанії. Про це повідомляє видання Reuters, передає УНН

Деталі

Другий пілот Flydubai , який поранив ножем свого капітана під час ймовірної спроби збити літак, розповів слідчим ОАЕ, що він планував напад до того, як його найняли в державну авіакомпанію Дубая, повідомили два ізраїльські чиновники, обізнані з розслідуванням.Третє джерело, поінформоване про розслідування ОАЕ, повідомило, що другий пілот, громадянин Оману, планував збити літак минулої середи в аеропорту Бен-Гуріон поблизу Тель-Авіва. Він також виконував рейс до Тель-Авіва раніше цього року і мав намір викрасти та розбити літак, але вирішив цього не робити, додало джерело. За словами джерела, не одразу стало зрозуміло, чому другий пілот змінив свою думку під час попереднього польоту, хоча, як вважається, другий пілот знав когось на борту.

Усі джерела розмовляли на умовах анонімності, обговорюючи розслідування. Крім того, за інформацією видання, Генеральний прокурор Об'єднаних Арабських Еміратів заявив, що другий пілот рейсу FZ1073, який прямував із Дубая до Ізраїлю, напав на капітана аварійною сокирою. Він назвав інцидент "терористичним актом".

Два джерела повідомили, що другим пілотом є громадянин Оману на ім'я Хамам аль-Хаммамі. Ізраїльські чиновники не назвали ім'я другого пілота, але заявили, що він з Оману. Влада ОАЕ та flydubai публічно не розкрили особу другого пілота.

Reuters не вдалося самостійно зв’язатися з аль-Хаммамі, який перебуває під вартою в ОАЕ, для отримання коментарів. Втім, за словами видання, ОАЕ не висунули йому жодних офіційних звинувачень, і невідомо, чи призначив він адвоката. Наразі, Оман не прокоментував інцидент.

Нагадаємо

Затриманий другий пілот рейсу Flydubai FZ1073, якого підозрюють у спробі захопити літак, нібито планував спрямувати Boeing у термінал аеропорту Бен-Гуріон у Тель-Авіві.

Алла Кіосак

Світ
Теракт
Ізраїль
Boeing
Reuters
Оман
Об'єднані Арабські Емірати
Тель-Авів