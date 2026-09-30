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Самолёт Flydubai подал сигнал о возможном угоне — Израиль поднял в воздух истребители

Киев • УНН

 • 230 просмотра

Самолёт Flydubai подал сигналы тревоги и возможного угона, после чего Израиль поднял истребители. Рейс приземлился в Табуке.

Самолёт Flydubai подал сигнал о возможном угоне — Израиль поднял в воздух истребители

Пассажирский самолёт Flydubai, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации и сигнал о возможном захвате во время полёта над Саудовской Аравией. Израиль поднял в воздух истребители. Об этом сообщает со ссылкой на Times of Israel, пишет УНН.

Подробности

Самолёт сначала передал код 7700. Это международный сигнал о чрезвычайной ситуации. Об этом свидетельствуют данные отслеживания полётов.

Вскоре после этого рейс передал код 7500. Он означает захват или незаконное вмешательство.

По данным источников в службах безопасности, к самолёту подняли истребители ВВС Израиля. Других подробностей инцидента пока нет.

"Самолёт, следовавший из Абу-Даби в Тель-Авив, был перенаправлен в Саудовскую Аравию. Есть опасения относительно возможного захвата самолёта", — отметил израильский журналист Амит Сегаль.

Сообщается, что на борту находятся около 180 пассажиров.

Впоследствии стало известно, что рейс авиакомпании Flydubai из Дубая в Тель-Авив, экипаж которого подал сигнал о чрезвычайной ситуации, совершил посадку в аэропорту Табук в Саудовской Аравии.

По информации израильских источников в сфере безопасности, причиной инцидента — из-за которого был подан сигнал о "незаконном вмешательстве" и общий сигнал тревоги — вероятно, стал конфликт между пилотами на борту.

В настоящее время дополнительные подробности отсутствуют.

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Ольга Розгон

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