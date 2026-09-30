Самолёт Flydubai подал сигнал о возможном угоне — Израиль поднял в воздух истребители
Киев • УНН
Самолёт Flydubai подал сигналы тревоги и возможного угона, после чего Израиль поднял истребители. Рейс приземлился в Табуке.
Пассажирский самолёт Flydubai, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации и сигнал о возможном захвате во время полёта над Саудовской Аравией. Израиль поднял в воздух истребители. Об этом сообщает со ссылкой на Times of Israel, пишет УНН.
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Самолёт сначала передал код 7700. Это международный сигнал о чрезвычайной ситуации. Об этом свидетельствуют данные отслеживания полётов.
Вскоре после этого рейс передал код 7500. Он означает захват или незаконное вмешательство.
По данным источников в службах безопасности, к самолёту подняли истребители ВВС Израиля. Других подробностей инцидента пока нет.
"Самолёт, следовавший из Абу-Даби в Тель-Авив, был перенаправлен в Саудовскую Аравию. Есть опасения относительно возможного захвата самолёта", — отметил израильский журналист Амит Сегаль.
Сообщается, что на борту находятся около 180 пассажиров.
Впоследствии стало известно, что рейс авиакомпании Flydubai из Дубая в Тель-Авив, экипаж которого подал сигнал о чрезвычайной ситуации, совершил посадку в аэропорту Табук в Саудовской Аравии.
По информации израильских источников в сфере безопасности, причиной инцидента — из-за которого был подан сигнал о "незаконном вмешательстве" и общий сигнал тревоги — вероятно, стал конфликт между пилотами на борту.
В настоящее время дополнительные подробности отсутствуют.
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