ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
2.1м/с
31%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Джей Ди Вэнс
Оксен Лисовой
Алексей Гончаренко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Звезда "Кухни" Екатерина Кузнецова публично поздравила звездного отца с днем рожденияPhoto23 марта, 21:52 • 29664 просмотра
Юлии Вербе снова заблокировали Instagram - основной аккаунт с 3 млн подписчиков исчезPhoto23 марта, 18:36 • 28692 просмотра
Повар Эктор Хименес-Браво сообщил о смерти своей собаки ЧокоPhoto23 марта, 14:50 • 26262 просмотра
Умер звезда сериала "Баффи - истребительница вампиров" Николас Брендон21 марта, 13:45 • 75616 просмотра
Топ-4 мелодрам со слезливым концом, которые стоит посмотреть каждому21 марта, 02:47 • 76020 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Financial Times
9К720 Искандер

Иран выпустил семь волн ракет по Израилю менее чем за 10 часов – что еще известно о ситуации на Ближнем Востоке

Киев • УНН

 • 1556 просмотра

Иран совершил массированную ракетную атаку на Израиль, затронув Тель-Авив и район ядерного центра. Трамп заявляет о переговорах, но Тегеран это отрицает.

Иран в ночь на вторник выпустил по Израилю семь волн ракетных ударов с севера, по данным израильских властей, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

В последней волне зазвучали сирены в Димоне, южном пустынном городе недалеко от Центра ядерных исследований в Негеве.

Армия обороны Израиля направила поисково-спасательные службы в "несколько мест" попаданий в центральном Израиле - по меньшей мере четыре раза рано утром во вторник.

Во время предыдущей волны о местах поражения сообщалось в Тель-Авиве, втором по величине городе Израиля. На видеозаписях из города видны поврежденные здания, пламя и темный дым, пока спасатели работали на месте происшествия.

Тем временем Израиль продолжает наносить удары по Ирану - ВВС Израиля нанесли удары по более чем 50 целям за ночь, включая стартовые площадки и другие военные объекты. По данным Армии обороны Израиля, с начала войны Израиль нанес удары более чем по 3000 целям в Иране.

Некоторые страны Персидского залива также предупреждали о ракетных атаках со стороны Ирана с ночи:

  • Кувейт: армия Кувейта заявила во вторник рано утром, что ее системы ПВО перехватывают ракеты из Ирана во второй раз с полуночи. Ранее министерство электроэнергетики страны заявило, что семь линий электропередачи по всей стране были выведены из строя из-за повреждений от падающих обломков после перехватов ПВО, сообщает государственное информационное агентство Кувейта.
    • Бахрейн: Министерство внутренних дел Бахрейна несколько раз предупреждало поздно в понедельник и в начале вторника, что звучали сирены, и призывало общественность «сохранять спокойствие и направляться к ближайшему безопасному месту»;
      • Саудовская Аравия: Министерство обороны королевства написало в X, что ночью перехватило и уничтожило несколько беспилотников.

        Как отмечает Reuters, Иран продолжал удары во вторник через день после того, как президент США Дональд Трамп заявил о "очень хороших и продуктивных" переговорах, направленных на прекращение конфликта, бушующего на Ближнем Востоке.

        Трое высокопоставленных израильских чиновников, пожелавших остаться анонимными, заявили, что Трамп, похоже, настроен достичь соглашения, но считали очень маловероятным, что Иран согласится на требования США в любом новом раунде переговоров.

        После комментария Трампа в Truth Social в понедельник Иран заявил, что переговоры еще не состоялись. Посольство Ирана в Южной Африке опубликовало в X изображение розового детского руля, размещенного на приборной панели автомобиля перед пассажирским сиденьем, очевидно, насмехаясь над идеей Трампа, озвученной журналистам, что он может контролировать Ормузский пролив вместе с верховным лидером Ирана, пишет издание.

        Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который разговаривал с Трампом менее чем за 48 часов до начала войны между их странами, должен был созвать встречу представителей служб безопасности для обсуждения попытки Трампа заключить сделку с Ираном, сообщили два высокопоставленных израильских чиновника.

        Пакистанский чиновник заявил, что на этой неделе в Исламабаде могут состояться прямые переговоры.

        Пакистан готовит переговоры США и Израиля с Ираном в Исламабаде - Bloomberg24.03.26, 10:04 • 2416 просмотров

        США и Израиль нанесли удары по Ирану 28 февраля, заявив, что им не удалось достичь достаточного прогресса в переговорах, направленных на прекращение ядерной программы Ирана, хотя посредник Оман заявил о значительном прогрессе.

        Кризис обострился на Ближнем Востоке. Иран атаковал страны, где расположены американские базы, нанес удары по ключевой энергетической инфраструктуре и фактически закрыл Ормузский пролив, через который проходит пятая часть мировой нефти и сжиженного природного газа.

        Новое заявление Трампа привело к росту цен на акции и резкому снижению цен на нефть до уровня ниже 100 долларов за баррель, что стало внезапным поворотом от рыночного спада, вызванного его угрозами на выходных и обещаниями Ирана ответить.

        Решение Трампа отложить дедлайн для Ирана частично направлено на успокоение рынков - Bloomberg23.03.26, 18:02 • 4818 просмотров

        Однако во вторник эти достижения оказались под угрозой после того, как влиятельный спикер парламента Ирана Мохаммад Бакер Калибаф – собеседник с иранской стороны, по словам израильского чиновника и двух других источников, знакомых с этим вопросом, – заявил, что никаких переговоров не состоялось.

        "Никаких переговоров с США не проводилось, а фейковые новости используются для манипулирования финансовыми и нефтяными рынками и выхода из трясины, в которой оказались США и Израиль", – написал он в X.

        Однако Министерство иностранных дел Ирана упомянуло об инициативах по снижению напряженности.

        Доходность казначейских облигаций США выросла, а доллар вернул себе утраченные позиции, на фоне того, как мир продолжает бороться с тем, что Международное энергетическое агентство назвало крупнейшим перебоем в поставках энергоносителей в истории.

        Война с Ираном стала самой большой угрозой для энергетики в истории - МЭА20.03.26, 20:10 • 6709 просмотров

        Фьючерсы на нефть марки Brent выросли до более чем 100 долларов за баррель, частично оторвавшись от своего 10%-го падения с понедельника, тогда как цена на американскую нефть выросла на 4,3% до 91,93 доллара за баррель.

        "Сложившаяся ситуация все еще невероятно хрупкая или легковоспламеняющаяся", - сказал рыночный аналитик IG Тони Сикамор.

        Трамп сообщил журналистам, что его специальный посланник Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер, которые вели переговоры с Ираном до войны, провели переговоры с высокопоставленным чиновником Ирана вечером в воскресенье и продолжат их в понедельник.

        Европейский чиновник заявил, что, хотя прямых переговоров между двумя странами не было, Египет, Пакистан и страны Персидского залива обменивались сообщениями.

        Пакистанский чиновник и второй источник сообщили Reuters, что прямые переговоры по прекращению войны могут состояться в Исламабаде уже на этой неделе.

        Пакистанский чиновник заявил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс, а также Уиткофф и Кушнер, как ожидается, встретятся с иранскими чиновниками в Исламабаде на этой неделе после разговора между Трампом и начальником Вооруженных сил Пакистана Асимом Муниром. Белый дом подтвердил разговор Трампа с Муниром.

        Трамп раскрыл детали переговоров с Ираном и анонсировал возможное соглашение за пять дней23.03.26, 15:36 • 4458 просмотров

        Юлия Шрамко

        Новости Мира
        Ядерное оружие
        Энергетика
        Воздушная тревога
        Социальная сеть
        Столкновения
        Отключение света
        Электроэнергия
        Израиль
        Джей Ди Вэнс
        Белый дом
        Исламабад
        Дональд Трамп
        Саудовская Аравия
        Кувейт
        Бахрейн
        Оман
        Биньямин Нетаньяху
        Египет
        Пакистан
        Иран
        Тель-Авив