Іран випустив сім хвиль ракет по Ізраїлю менш ніж за 10 годин - що ще відомо про ситуацію на Близькому Сході

Іран за ніч на вівторок випустив по Ізраїлю сім хвиль ракетних ударів із опівночі, за даними ізраїльської влади, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

В останній хвилі зазвучали сирени в Дімоні, південному пустельному місті неподалік Центру ядерних досліджень у Негев.

Армія оборони Ізраїлю направила пошуково-рятувальні служби до "кількох місць" влучань у центральному Ізраїлі - щонайменше чотири рази рано-вранці у вівторок.

Під час попередньої хвилі про місця ураження повідомлялося в Тель-Авіві, другому за величиною місті Ізраїлю. На відеозаписах з міста видно пошкоджені будівлі, полум'я та темний дим, поки рятувальники працювали на місці події.

Тим часом Ізраїль продовжує завдавати ударів по Ірану - ПС Ізраїлю завдали ударів по більш ніж 50 цілях за ніч, включаючи стартові майданчики та інші військові об'єкти. За даними Армії оборони Ізраїлю, з початку війни Ізраїль завдав ударів більш ніж по 3000 цілях в Ірані.

Деякі країни Перської затоки також попереджали про ракетні атаки з боку Ірану з ночі:

Кувейт: армія Кувейту заявила у вівторок рано вранці, що її системи ППО перехоплюють ракети з Ірану вдруге з опівночі. Раніше міністерство електроенергетики країни заявило, що сім ліній електропередачі по всій країні були виведені з експлуатації через пошкодження від падаючих уламків після перехоплень ППО, повідомляє державне інформаційне агентство Кувейту.

Бахрейн: Міністерство внутрішніх справ Бахрейну кілька разів попереджало пізно в понеділок і на початку вівторка, що лунали сирени, і закликало громадськість «зберігати спокій і прямувати до найближчого безпечного місця»;

Саудівська Аравія: Міністерство оборони королівства написало у X, що вночі перехопило та знищило кілька безпілотників.

Як зазначає Reuters, Іран продовжував удари у вівторок через день після того, як президент США Дональд Трамп заявив про "дуже хороші та продуктивні" переговори, спрямовані на припинення конфлікту, що вирує на Близькому Сході.

Троє високопоставлених ізраїльських чиновників, які побажали залишитися анонімними, заявили, що Трамп, схоже, налаштований досягти угоди, але вважали дуже малоймовірним, що Іран погодиться на вимоги США в будь-якому новому раунді переговорів.

Після коментаря Трампа в Truth Social у понеділок Іран заявив, що переговори ще не відбулися. Посольство Ірану в Південній Африці опублікувало у X зображення рожевого дитячого керма, розміщеного на приладовій панелі автомобіля перед пасажирським сидінням, очевидно, насміхаючись з ідеї Трампа, озвученої журналістам, що він може контролювати Ормузьку протоку разом з верховним лідером Ірану, пише видання.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, який розмовляв з Трампом менш ніж за 48 годин до початку війни, мав скликати зустріч представників служб безпеки для обговорення спроби Трампа укласти угоду з Іраном, повідомили два високопоставлені ізраїльські чиновники.

Пакистанський чиновник заявив, що цього тижня в Ісламабаді можуть відбутися прямі переговори.

США та Ізраїль завдали ударів по Ірану 28 лютого, заявивши, що їм не вдалося досягти достатнього прогресу в переговорах, спрямованих на припинення ядерної програми Ірану, хоча посередник Оман заявив про значний прогрес.

Криза загострилася на Близькому Сході. Іран атакував країни, де розташовані американські бази, завдав ударів по ключовій енергетичній інфраструктурі та фактично закрив Ормузьку протоку, через яку проходить п'ята частина світової нафти та скрапленого природного газу.

Нова заява Трампа призвела до зростання цін на акції та різкого зниження цін на нафту до рівня нижче 100 доларів за барель, що стало раптовим поворотом від ринкового спаду, спричиненого його погрозами на вихідних та обіцянками Ірану відповісти.

Однак у вівторок ці здобутки опинилися під загрозою після того, як впливовий спікер парламенту Ірану Мохаммад Бакер Калібаф – співрозмовник з іранського боку, за словами ізраїльського чиновника та двох інших джерел, знайомих з цим питанням, – заявив, що жодних переговорів не відбулося.

"Жодних переговорів зі США не проводилося, а фейкові новини використовуються для маніпулювання фінансовими та нафтовими ринками та виходу з трясовини, у якій опинилися США та Ізраїль", – написав він у X.

Однак Міністерство закордонних справ Ірану згадало про ініціативи щодо зниження напруженості.

Дохідність казначейських облігацій США зросла, а долар повернув собі втрачені позиції, на тлі того, як світ продовжує боротися з тим, що Міжнародне енергетичне агентство назвало найбільшим перебоєм у постачанні енергоносіїв в історії.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли до понад 100 доларів за барель, частково відірвавшись від свого 10%-го падіння з понеділка, тоді як ціна на американську нафту зросла на 4,3% до 91,93 долара за барель.

"Ситуація, що склалася, все ще неймовірно крихка або легкозаймиста", - сказав ринковий аналітик IG Тоні Сікамор.

Трамп повідомив журналістам, що його спеціальний посланець Стів Віткофф та зять Джаред Кушнер, які вели переговори з Іраном до війни, провели переговори з високопосадовцем Ірану увечері в неділю та продовжать їх у понеділок.

Європейський чиновник заявив, що, хоча прямих переговорів між двома країнами не було, Єгипет, Пакистан та країни Перської затоки обмінювалися повідомленнями.

Пакистанський чиновник та друге джерело повідомили Reuters, що прямі переговори щодо припинення війни можуть відбутися в Ісламабаді вже цього тижня.

Пакистанський чиновник заявив, що віцепрезидент США Джей Ді Венс, а також Віткофф та Кушнер, як очікується, зустрінуться з іранськими чиновниками в Ісламабаді цього тижня після розмови між Трампом та начальником Збройних сил Пакистану Асімом Муніром. Білий дім підтвердив розмову Трампа з Муніром.

