Війна з Іраном стала найбільшою загрозою для енергетики в історії - МЕА

21 березня, 12:15
росія хотіла інсценувати замах на Орбана перед виборами в Угорщині - WP
Ексклюзив
21 березня, 08:53
Чому Китай досі не ризикує атакувати Тайвань
21 березня, 00:55
кремль готує масштабні репресії після закінчення війни в Україні - Reuters
Ексклюзив
20 березня, 17:00
Як українці знаходять щастя під час великої війни: цифри, факти і поради психотерапевтки
Ексклюзив
20 березня, 15:55
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Ексклюзив
20 березня, 14:50
Перша фаза весняно-літнього наступу рф провалилась - що буде далі
20 березня, 13:46
На Близький Схід відправили вже 228 українських фахівців - Зеленський
20 березня, 13:36
Україна на двосторонній зустріч зі США хоче дізнатись дати щодо майбутньої тристоронньої зустрічі - Зеленський
Ексклюзив
20 березня, 13:16
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
20 березня, 12:29
СБС знищили FPV-дроном російський Ка-52 на Донеччині - "Мадяр" показав відеоVideo
Магнітні бурі посилюються - фіксується підвищена геомагнітна активністьPhoto21 березня, 09:12 • 12280 перегляди
Чи варто купувати аерогриль - плюси, мінуси та нюанси вибору21 березня, 09:28 • 19658 перегляди
Третя світова війна, можливо, вже триває - Вучич21 березня, 10:08 • 4928 перегляди
У Чехії сталася пожежа на підприємстві, що виробляє дрони для України21 березня, 11:44 • 5270 перегляди
Помер зірка серіалу "Баффі - винищувачка вампірів" Ніколас Брендон13:45 • 6760 перегляди
Чи варто купувати аерогриль - плюси, мінуси та нюанси вибору21 березня, 09:28 • 19833 перегляди
Овен: характеристика знаку зодіаку, риси характеру та сумісність21 березня, 07:06 • 21777 перегляди
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Ексклюзив
20 березня, 15:55 • 78555 перегляди
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
Ексклюзив
20 березня, 13:16 • 50207 перегляди
Коли розквітнуть сакури в Ужгороді та що ще варто подивитися у місті Photo20 березня, 12:40 • 48346 перегляди
Помер зірка серіалу "Баффі - винищувачка вампірів" Ніколас Брендон13:45 • 6998 перегляди
Топ-4 мелодрам зі слізливим кінцем, які варто подивитися кожному21 березня, 02:47 • 18276 перегляди
Ольга Харлан та Луїджі Самеле розсекретили стать майбутньої дитиниVideo20 березня, 17:17 • 18566 перегляди
Брюс Вілліс святкує 71-річчя: рідкісні фото з онукою та підтримка родини попри хворобуPhoto20 березня, 15:18 • 22621 перегляди
МЕА радить працювати з дому та менше літати через зростання цін на енергоносії20 березня, 14:28 • 20723 перегляди
Війна з Іраном стала найбільшою загрозою для енергетики в історії - МЕА

Київ • УНН

 • 5888 перегляди

Глава МЕА Фатіх Біроль заявив про рекордні втрати газу та нафти через конфлікт. Відновлення поставок з Перської затоки триватиме понад шість місяців.

Війна з Іраном стала найбільшою загрозою для енергетики в історії - МЕА

Війна з Іраном спричинила найтяжчий енергетичний шок за весь час, для повного відновлення потоків нафти й газу з Перської затоки може знадобитися шість місяців або більше.  Такий прогноз дав глава Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль, повідомляє FT, пише УНН.

Деталі

Фатіх Біроль повідомив виданню, що цей конфлікт є "найбільшою загрозою глобальній енергетичній безпеці в історії". Він сказав, що обсяг газу, втрачений через бойові дії, удвічі перевищує обсяг, який Європа втратила від Росії у 2022 році.

За його словами, втрати нафти також перевищили масштаби двох нафтових шоків 1970-х років, які спричинили рецесії та нормування пального в усьому світі.

Він виступив після тижня, протягом якого ціни на нафту зросли майже до 120 доларів за барель, тоді як Ізраїль та Іран обмінювалися хвилями ракетних ударів по життєво важливих енергетичних вузлах у Перській затоці, зокрема по родовищу Південний Парс і великому комплексу Рас-Лаффан у Катарі.

Італія розглядає повернення до ядерної енергетики після десятиліть заборони15.03.26, 13:19 • 6171 перегляд

Однак, за його словами, політики й ринки досі недооцінюють масштаб кризи. Проблема зростатиме з кожним днем, поки потоки енергоносіїв із Близького Сходу, який експортує п'яту частину світової нафти та скрапленого природного газу, залишаються заблокованими через фактичну блокаду Ормузької протоки з боку Ірану.

Біроль зазначив, що навіть якщо конфлікт завершиться і протоку знову відкриють, то для повернення до роботи нафтових і газових родовищ, багато з яких були зупинені або пошкоджені, "знадобиться багато часу".

ЄС готується до багаторічної енергетичної кризи через удари по Катару - ЗМІ20.03.26, 11:12 • 5004 перегляди

Ольга Розгон

ЕкономікаСвіт
Енергетика
Війна в Україні
Сутички
Ізраїль
Катар
Європа
Іран