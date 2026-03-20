Війна з Іраном стала найбільшою загрозою для енергетики в історії - МЕА
Київ • УНН
Глава МЕА Фатіх Біроль заявив про рекордні втрати газу та нафти через конфлікт. Відновлення поставок з Перської затоки триватиме понад шість місяців.
Війна з Іраном спричинила найтяжчий енергетичний шок за весь час, для повного відновлення потоків нафти й газу з Перської затоки може знадобитися шість місяців або більше. Такий прогноз дав глава Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль, повідомляє FT, пише УНН.
Деталі
Фатіх Біроль повідомив виданню, що цей конфлікт є "найбільшою загрозою глобальній енергетичній безпеці в історії". Він сказав, що обсяг газу, втрачений через бойові дії, удвічі перевищує обсяг, який Європа втратила від Росії у 2022 році.
За його словами, втрати нафти також перевищили масштаби двох нафтових шоків 1970-х років, які спричинили рецесії та нормування пального в усьому світі.
Він виступив після тижня, протягом якого ціни на нафту зросли майже до 120 доларів за барель, тоді як Ізраїль та Іран обмінювалися хвилями ракетних ударів по життєво важливих енергетичних вузлах у Перській затоці, зокрема по родовищу Південний Парс і великому комплексу Рас-Лаффан у Катарі.
Італія розглядає повернення до ядерної енергетики після десятиліть заборони15.03.26, 13:19 • 6171 перегляд
Однак, за його словами, політики й ринки досі недооцінюють масштаб кризи. Проблема зростатиме з кожним днем, поки потоки енергоносіїв із Близького Сходу, який експортує п'яту частину світової нафти та скрапленого природного газу, залишаються заблокованими через фактичну блокаду Ормузької протоки з боку Ірану.
Біроль зазначив, що навіть якщо конфлікт завершиться і протоку знову відкриють, то для повернення до роботи нафтових і газових родовищ, багато з яких були зупинені або пошкоджені, "знадобиться багато часу".
ЄС готується до багаторічної енергетичної кризи через удари по Катару - ЗМІ20.03.26, 11:12 • 5004 перегляди