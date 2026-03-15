Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Італія розглядає повернення до ядерної енергетики після десятиліть заборони

Київ • УНН

 • 774 перегляди

Уряд Джорджі Мелоні вивчає можливість будівництва реакторів для зниження цін на електрику. Влада вже консультується з міжнародними партнерами та експертами.

Атомна електростанція Каорсо

Уряд Італії вивчає можливість відновлення ядерної енергетики майже через 40 років після закриття останнього реактора. Ініціативу активно просуває прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні, яка вважає атомну енергетику одним із способів знизити високі ціни на електроенергію. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За інформацією джерел, уряд проводить консультації з міжнародними партнерами та експертами щодо можливих технологій і моделей розвитку галузі. Італійські чиновники вже відвідали Канаду для вивчення нових ядерних технологій, а також провели переговори з Францією, США та Південною Кореєю.

Ставка на енергетичну незалежність

Італія сильно залежить від імпортованого природного газу, що робить її вразливою до коливань світових цін. Після енергетичної кризи 2022 року та нинішньої нестабільності на Близькому Сході питання диверсифікації джерел енергії стало для країни ще актуальнішим.

Минулого року уряд уже схвалив нову правову базу, яка відкриває шлях до розробки національної стратегії розвитку атомної енергетики до 2027 року. Енергетичні компанії також створили дослідницьку структуру Nuclitalia для оцінки економічної доцільності нових ядерних проєктів.

Головні виклики для атомної програми

Попри інтерес влади, повернення атомної енергетики може зіткнутися з політичними та економічними труднощами. Італія двічі на референдумах підтримувала заборону ядерної енергетики, а будівництво реакторів потребує значних інвестицій і років підготовки.

Окрім цього, уряду доведеться вирішувати питання безпеки, поводження з ядерними відходами та можливого спротиву місцевих громад, особливо в регіонах, схильних до землетрусів.

