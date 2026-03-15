Италия рассматривает возвращение к ядерной энергетике после десятилетий запрета

Киев ввел санкции против причастных к производству "Кометы" и "Орешника", а также паралимпийцев РФ
Последний человек, от которого нам нужна помощь, это Зеленский - Трамп
ЕС продлил еще на полгода персональные санкции за агрессию против Украины
Нетаньяху инициировал переговоры с Зеленским для обсуждения сотрудничества по перехвату иранских дронов - СМИ
Нафтогаз и МИД раскрыли дипломатам 31 страны последствия атак на "Дружбу"Photo
День украинского добровольца: история военного Николая Волохова
Польза и вред ананаса – что стоит знать каждому
Зеленский после массированной атаки рф указал на потребность для Европы в производстве ракет против баллистикиPhotoVideo
Доллар по 44 гривны - валютный кризис или закономерный процесс
Заказные уголовные дела против бизнеса воспринимаются иностранными партнерами как риски
Армия РФ массово отводит технику вглубь тыла из-за роста потерь у линии фронта - "АТЕШ"15 марта, 02:08 • 18632 просмотра
Швейцария запретила пролет самолетов США, связанных с войной в Иране15 марта, 02:43 • 10503 просмотра
"Государственный терроризм не сработает против Венгрии": Орбан ответил на письмо Ющенко15 марта, 03:18 • 8048 просмотра
Трамп говорит, что Иран готов к прекращению огня, но условия сделки "недостаточно хороши"15 марта, 04:26 • 6312 просмотра
ЦПД: Россия запустила масштабную кампанию по дискредитации Украины в Европе15 марта, 05:32 • 13367 просмотра
День украинского добровольца: история военного Николая Волохова
Польза и вред ананаса – что стоит знать каждому14 марта, 13:14 • 47831 просмотра
Топ-10 рецептов полезных перекусов14 марта, 09:04 • 36193 просмотра
Топ-5 комедий на вечер, которые заставят смеяться без остановкиVideo13 марта, 20:08 • 46145 просмотра
Весенний авитаминоз - как его распознать и к какому специалисту обращатьсяPhoto13 марта, 16:17 • 50544 просмотра
Ким Кардашьян и Крис Дженнер опровергли сговор вокруг секс-видео10:00 • 3476 просмотра
Расследование Reuters раскрыло настоящее имя Бэнкси14 марта, 12:47 • 24332 просмотра
"Звездопад" объединил легенд: Бужинская и Павлик представили неожиданный романтический дуэтVideo13 марта, 21:04 • 31441 просмотра
Кендалл Дженнер и Хейли Бибер открыли оскаровский уикенд на вечеринке в Беверли-Хиллз13 марта, 19:15 • 27022 просмотра
Бонни Беннет из "Дневников вампира" родила первенцаPhoto13 марта, 12:24 • 40875 просмотра
Италия рассматривает возвращение к ядерной энергетике после десятилетий запрета

Киев • УНН

 • 770 просмотра

Правительство Джорджи Мелони изучает возможность строительства реакторов для снижения цен на электричество. Власти уже консультируются с международными партнерами и экспертами.

Атомная электростанция Каорсо

Правительство Италии изучает возможность возобновления ядерной энергетики почти через 40 лет после закрытия последнего реактора. Инициативу активно продвигает премьер-министр Джорджа Мелони, которая считает атомную энергетику одним из способов снизить высокие цены на электроэнергию. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

По информации источников, правительство проводит консультации с международными партнерами и экспертами относительно возможных технологий и моделей развития отрасли. Итальянские чиновники уже посетили Канаду для изучения новых ядерных технологий, а также провели переговоры с Францией, США и Южной Кореей.

Италия сильно зависит от импортируемого природного газа, что делает ее уязвимой к колебаниям мировых цен. После энергетического кризиса 2022 года и нынешней нестабильности на Ближнем Востоке вопрос диверсификации источников энергии стал для страны еще актуальнее.

США выделят 9 млрд долларов на развитие ядерной энергетики Армении для уменьшения ее зависимости от РФ10.02.26, 03:41 • 4670 просмотров

В прошлом году правительство уже одобрило новую правовую базу, которая открывает путь к разработке национальной стратегии развития атомной энергетики до 2027 года. Энергетические компании также создали исследовательскую структуру Nuclitalia для оценки экономической целесообразности новых ядерных проектов.

Несмотря на интерес властей, возвращение атомной энергетики может столкнуться с политическими и экономическими трудностями. Италия дважды на референдумах поддерживала запрет ядерной энергетики, а строительство реакторов требует значительных инвестиций и лет подготовки.

Кроме этого, правительству придется решать вопросы безопасности, обращения с ядерными отходами и возможного сопротивления местных общин, особенно в регионах, подверженных землетрясениям.

США одобрили строительство первого за многие годы коммерческого ядерного реактора нового поколения05.03.26, 01:53 • 19701 просмотр

