Италия рассматривает возвращение к ядерной энергетике после десятилетий запрета
Киев • УНН
Правительство Джорджи Мелони изучает возможность строительства реакторов для снижения цен на электричество. Власти уже консультируются с международными партнерами и экспертами.
Правительство Италии изучает возможность возобновления ядерной энергетики почти через 40 лет после закрытия последнего реактора. Инициативу активно продвигает премьер-министр Джорджа Мелони, которая считает атомную энергетику одним из способов снизить высокие цены на электроэнергию. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
По информации источников, правительство проводит консультации с международными партнерами и экспертами относительно возможных технологий и моделей развития отрасли. Итальянские чиновники уже посетили Канаду для изучения новых ядерных технологий, а также провели переговоры с Францией, США и Южной Кореей.
Ставка на энергетическую независимость
Италия сильно зависит от импортируемого природного газа, что делает ее уязвимой к колебаниям мировых цен. После энергетического кризиса 2022 года и нынешней нестабильности на Ближнем Востоке вопрос диверсификации источников энергии стал для страны еще актуальнее.
В прошлом году правительство уже одобрило новую правовую базу, которая открывает путь к разработке национальной стратегии развития атомной энергетики до 2027 года. Энергетические компании также создали исследовательскую структуру Nuclitalia для оценки экономической целесообразности новых ядерных проектов.
Главные вызовы для атомной программы
Несмотря на интерес властей, возвращение атомной энергетики может столкнуться с политическими и экономическими трудностями. Италия дважды на референдумах поддерживала запрет ядерной энергетики, а строительство реакторов требует значительных инвестиций и лет подготовки.
Кроме этого, правительству придется решать вопросы безопасности, обращения с ядерными отходами и возможного сопротивления местных общин, особенно в регионах, подверженных землетрясениям.
