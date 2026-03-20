ЄС готується до багаторічної енергетичної кризи через удари по Катару - ЗМІ

Лідери країн ЄС готуються до тривалої енергетичної кризи після іранських ударів по Катару, в ході яких було виведено з ладу важливий газопереробний завод у Катарі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Під час саміту в Брюсселі лідери ЄС висловили занепокоєння щодо погіршення економічної ситуації та закликали до "мораторію" на удари по енергетичних об'єктах у рамках війни США та Ізраїлю з Іраном. Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні попередила, що ситуація в енергетиці є серйозною.

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс заявив: якщо ситуацію не врегулювати, це негативно вплине на решту країн світу. У разі тривалого переривання поставок енергоносіїв через Ормузьку протоку безпека поставок нафти до ЄС буде переглянута, заявили за підсумками саміту його учасники.

Особливу увагу приділять постачанням дизельного палива та авіаційного палива, від яких ЄС залежить найбільше - йдеться в публікації.

Нагадаємо

Лідери Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Японії та Канади рішуче засудили нещодавні напади Ірану на неозброєні торговельні судна в Перській затоці, атаки на цивільну інфраструктуру, зокрема на нафтогазові об’єкти, а також фактичне закриття Ормузької протоки іранськими силами.