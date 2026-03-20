ЕС готовится к многолетнему энергетическому кризису из-за ударов по Катару - СМИ

Киев • УНН

 • 152 просмотра

Иранские атаки на газоперерабатывающий завод Катара спровоцировали дефицит топлива в Европе. Лидеры ЕС призывают к мораторию на удары по энергообъектам.

Лидеры стран ЕС готовятся к длительному энергетическому кризису после иранских ударов по Катару, в ходе которых был выведен из строя важный газоперерабатывающий завод в Катаре. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Во время саммита в Брюсселе лидеры ЕС выразили обеспокоенность ухудшением экономической ситуации и призвали к "мораторию" на удары по энергетическим объектам в рамках войны США и Израиля с Ираном. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони предупредила, что ситуация в энергетике является серьезной.

Президент Кипра Никос Христодулидис заявил: если ситуацию не урегулировать, это негативно повлияет на остальные страны мира. В случае длительного перерыва поставок энергоносителей через Ормузский пролив безопасность поставок нефти в ЕС будет пересмотрена, заявили по итогам саммита его участники.

Особое внимание будет уделено поставкам дизельного топлива и авиационного топлива, от которых ЕС зависит больше всего

- говорится в публикации.

Напомним

Лидеры Великобритании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Канады решительно осудили недавние нападения Ирана на невооруженные торговые суда в Персидском заливе, атаки на гражданскую инфраструктуру, в частности на нефтегазовые объекты, а также фактическое закрытие Ормузского пролива иранскими силами.

Евгений Устименко

