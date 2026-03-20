Война с Ираном стала самой большой угрозой для энергетики в истории - МЭА

Война с Ираном вызвала самый тяжелый энергетический шок за все время, для полного восстановления потоков нефти и газа из Персидского залива может потребоваться шесть месяцев или более. Такой прогноз дал глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль, сообщает FT, пишет УНН.

Фатих Бироль сообщил изданию, что этот конфликт является "самой большой угрозой глобальной энергетической безопасности в истории". Он сказал, что объем газа, потерянный из-за боевых действий, вдвое превышает объем, который Европа потеряла от России в 2022 году.

По его словам, потери нефти также превысили масштабы двух нефтяных шоков 1970-х годов, которые вызвали рецессии и нормирование топлива во всем мире.

Он выступил после недели, в течение которой цены на нефть выросли почти до 120 долларов за баррель, тогда как Израиль и Иран обменивались волнами ракетных ударов по жизненно важным энергетическим узлам в Персидском заливе, в частности по месторождению Южный Парс и крупному комплексу Рас-Лаффан в Катаре.

Однако, по его словам, политики и рынки до сих пор недооценивают масштаб кризиса. Проблема будет расти с каждым днем, пока потоки энергоносителей с Ближнего Востока, который экспортирует пятую часть мировой нефти и сжиженного природного газа, остаются заблокированными из-за фактической блокады Ормузского пролива со стороны Ирана.

Бироль отметил, что даже если конфликт завершится и пролив снова откроют, то для возвращения к работе нефтяных и газовых месторождений, многие из которых были остановлены или повреждены, "потребуется много времени".

