россияне ударили по Кировоградщине баллистикой - Силы обороны Юга

Оккупационные войска рф ударили по территории Кировоградской области баллистической ракетой. Об этом сообщили Силы обороны Юга, передает УНН.

Детали

Враг продолжает точечные ракетные удары по Украине, в том числе с применением баллистики. Коварно ударил по Кировоградщине - заявили военные.

Предварительно в результате удара никто не пострадал. На месте работают соответствующие экстренные службы, эксперты. Последствия уточняются

Напомним

Председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович заявил, что оккупанты нанесли удар по Кировоградской области, предварительно - без разрушений