В Одесской области обломки шахеда повредили линию электропередачи

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали
  •  115751 просмотра

ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали

Эксклюзив
"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков
  •  115127 просмотра

"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков

Эксклюзив
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
7 апреля 2024, 17:08  •  159581 просмотра

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

Эксклюзив
Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
7 апреля 2024, 07:44  •  126994 просмотра

Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога

Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  205385 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  192877 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  182790 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  152877 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
5 апреля 2024, 07:54  •  110164 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

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Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  127787 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

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ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  444806 просмотра
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2 апреля 2024, 04:45  •  442770 просмотра

В Одесской области обломки шахеда повредили линию электропередачи

Во время ночной тревоги силы противовоздушной обороны уничтожили 20 беспилотников над несколькими областями, обломки которых повредили частный двор и оборвали линию электропередач в Одесском районе.

Война •   •  1020 просмотра
В Одесской области обломки шахеда повредили линию электропередачи

На фронте произошло 56 боевых столкновений - Генштаб

За минувшие сутки произошло 56 боевых столкновений, во время которых противник нанес 4 ракетных удара, 97 авиационных ударов и 92 обстрела из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам.

Война •   •  1891 просмотра
На фронте произошло 56 боевых столкновений - Генштаб

Авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по врагу - Генштаб

За минувшие сутки авиация Вооруженных Сил Украины нанесла 11 ударов по противнику, уничтожив 4 зенитно-ракетных комплекса и 7 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских войск.

Война •   •  2511 просмотра
Авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по врагу - Генштаб

Украинская ПВО уничтожила 20 из 20 ударных дронов россиян - Воздушные Силы

Украинские силы противовоздушной обороны успешно сбили все 20 российских ударных беспилотников, запущенных во время ночной атаки 9 апреля.

Война •   •  9386 просмотра
Украинская ПВО уничтожила 20 из 20 ударных дронов россиян - Воздушные Силы

На Луганщине оккупанты задолжали миллионы работникам бюджетных учреждений - Центр сопротивления

Оккупанты на Луганщине задолжали более 19 миллионов оккупационных рублей заработной платы более 2 500 работникам школ, детских садов, музеев и коммунальных предприятий, начиная с 2022 года.

Общество •   •  12876 просмотра
На Луганщине оккупанты задолжали миллионы работникам бюджетных учреждений - Центр сопротивления

Белый дом обвинил Конгресс в том, что Украина теряет позиции на поле боя

Белый дом обвиняет Конгресс в бездействии, что приводит к потере Украиной позиций на поле боя, и призывает принять законопроект о предоставлении помощи Украине.

Война •   •  16661 просмотра
Белый дом обвинил Конгресс в том, что Украина теряет позиции на поле боя

9 апреля: Всемирный день антиквариата, у мусульман заканчивается священный месяц Рамадан

Культура коллекционирования зародилась еще в Древнем Египте. Современное понятие антиквариат приобрел в эпоху Возрождения - в XV-XVI веках.

УНН Lite •   •  12831 просмотра
9 апреля: Всемирный день антиквариата, у мусульман заканчивается священный месяц Рамадан

Шесть европейских стран подписали Пакт безопасности в Северном море

Шесть европейских стран - Бельгия, Нидерланды, Германия, Великобритания, Дания и Норвегия - подписали пакт об инвестировании и сотрудничестве в защите критически важной инфраструктуры, такой как кабели и нефтегазовые установки в Северном море.

Экономика •   •  12667 просмотра
Шесть европейских стран подписали Пакт безопасности в Северном море

Ирак намерен запустить нефтепровод для поставок в Турцию через 10 лет

Ирак планирует отремонтировать нефтепровод Киркук-Джейхан в Турцию, что позволит экспортировать до 350 000 баррелей в сутки до конца месяца, что может вызвать напряженность в отношениях с курдскими властями по контролю над доходами от нефти.

Экономика •   •  14327 просмотра
Ирак намерен запустить нефтепровод для поставок в Турцию через 10 лет

Над Воронежской областью России уничтожили дрон

Беспилотник был обнаружен и уничтожен силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы над Воронежской областью России, при этом, по словам губернатора, никто не пострадал.

Война •   •  14018 просмотра
Над Воронежской областью России уничтожили дрон