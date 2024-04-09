В Одесской области обломки шахеда повредили линию электропередачи

Во время ночной тревоги 9 апреля силы противовоздушной обороны уничтожили один беспилотник над Одесской областью. Из-за падения обломков сбитого дрона в Одесском районе поврежден частный двор, оборвало линию электропередач. Люди не травмировались. Об этом сообщили в Силах обороны юга, передает УНН.

Детали

Этой ночью российские террористические войска в очередной раз направили несколько волн ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" по южным регионам. Под прицелом врага была критическая инфраструктура говорится в сообщении.

Напомним,

Ночью силы ПВО уничтожили все 20 дронов в пределах Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Полтавской, Винницкой и Львовской областей, сообщили в Воздушных силах.

В Одесской области уничтожили два российских беспилотника-разведчика